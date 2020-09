Meer cash overhouden als je Xbox Series X of PlayStation 5 koopt?

Als je de Xbox Series X of PlayStation 5 wil kopen en cash over wilt houden kan dat wellicht. Kijk maar.

Inmiddels zijn de prijzen en beschikbaarheid van de PlayStation 5 en Xbox Series X/S bekend. Ondanks dat men bezweert de prijzen laag te houden is het voor velen toch een flinke uitgave om honderden euro’s op tafel te leggen om de nieuwste console in huis te halen. Als je op zoek bent naar mogelijkheden om minder cash op tafel te leggen hebben we goed nieuws.

Zo scoor je PlayStation 5 of Xbox Series X/S voor minder cash

Als je wel graag de nieuwste console in huis haalt, maar ook cash wilt houden kun je bekijken welke acties de grote gamewinkels hebben. Een rondje Google doet wonderen. Zo zagen wij al Nederlandse programma’s waarbij men tot EUR 230,- terug geeft op jouw oude console. Hier zijn echter wel 2 ‘maren’ aan verbonden. Allereerst krijg je geen cash maar een waardebon van de winkel. Daarmee moet je dus het bedrag wat je krijgt ook weer in die winkel uitgeven.

De tweede ‘maar’ is dat je jouw huidige console wel in moet leveren. Dit betekent dat je vanaf het moment van inleveren tot levering van jouw nieuwe console een andere manier zal moeten vinden om jouw game-behoefte te stillen.

PlayStation 5 of Xbox Series X zelf verkopen

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om jouw oude console zelf te verkopen. We zien inmiddels op sites als marktplaats dat veel mensen op dat idee komen, dus dat er veel consoles aangeboden worden. De prijzen voor een ‘kale’ console zijn dan ook niet al te hoog (en vaak niet hoger dan de inruil die men biedt). Het voordeel is wel dat je het geld cash krijgt en dus niet verplicht bent om het bij één bepaald bedrijf uit te geven.

Daarnaast zijn er diverse partijen die online consoles inkopen. Vanmorgen deed ik een check en wanneer we uitgaan van een apparaat uit 2019 in zeer goede staat met officiële accessoires en toebehoren kun je, afhankelijk van de uitvoering, voor de PlayStation 4 Pro zo’n EUR 200,- krijgen en voor de reguliere PS 4 zo’n EUR 180,-. Voor de Xbox One is het bod tussen de One S (zo’n EUR 75,-) en One X (zo’n EUR 200,-) opvallend. Ook hier verdient het aanbeveling om een rondje Google te doen om de beste aanbieding te kiezen.

Bij deze optie gelden ook twee ‘maren’. Allereerst moet je zelf de staat inschatten voordat je het apparaat ter verkoop instuurt. Wanneer de inkoper een lagere inschatting maakt van de staat dan jij krijg je wellicht minder dan verwacht. Kijk daarom ook even goed naar de reviews.

Ook hier geldt dat het aanbod vast zal toenemen naar mate de tijd verstrijkt. Enige snelheid is dan ook geboden, maar dat betekent dat je dus even zonder console zit.

Optie 3: even wachten

Voor de echte die-hards is dit natuurlijk geen optie, maar als je wel in goede kwaliteit wilt gamen en niet per se de allernieuwste console wilt is er een ander alternatief. Bij het daadwerkelijk verschijnen van de Playstation 5 en Xbox Series X zullen de ‘vorige’ modellen ongetwijfeld in waarde dalen. Daarnaast is bekend dat er, net als bij voorgaande edities, kinderziektes in de nieuwe consoles kunnen zijn. Het is dan ook het overwegen waard om te wachten en te kijken tegen welke prijs bijvoorbeeld de PlayStation 4 Pro tegen die tijd te koop zal zijn. Veel games worden voorlopig nog uitgebracht voor de PlayStation 4 en PlayStation 5 (of Xbox-variant) en door de backwards compatibility kan je, ondanks recente onzekerheid, veel games prima op die console spelen.