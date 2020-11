PlayStation 5 vs. Xbox Series X: praktijktest met topgames [video]

Eindelijk kunnen we de PlayStation 5 en Xbox Series X live vergelijken. Welke console is de beste?

De strijd tussen de PlayStation 5 en de Xbox Series X is al een tijd geleden ontbrand en we maakten al eerder een console beatdown op basis van de vrijgegeven specificaties. Ook zagen we in onderzoeken al welke keuze gebruikers vooraf zouden maken. Nu beide consoles inmiddels op de markt zijn kunnen we eindelijk de prestaties vergelijken. Op basis van een aantal games die op beide consoles te spelen zijn komt er een winnaar uit de praktijktest. De verliezer reageert.

PlayStation 5 vs. Xbox Series X: de verwachting

Als we vooraf de specificaties bekijken zien we dat de Xbox Series X een lichte voorsprong zou moeten hebben. Zo is de performance van de processor met 12 teraflops hoger dan die van de PS 5 (met 10,28 teraflops). Ook de kloksnelheid is met 3,8 Ghz iets hoger dan de 3,5 Ghz die de PS 5 biedt. De vraag is of we dit in de praktijk terug zien.

PlayStation 5 vs. Xbox Series X praktijktest

Met deze technische informatie in het achterhoofd zijn we natuurlijk benieuwd hoe de praktijktest uitvalt.

PS 5 vs. Xbox Series X: praktijktest 1 ‘Devil may cry 5 SE’

De eerste game in de test is ‘Devil may cry 5 SE’. De beelden van de praktijktest van beide consoles zie je hieronder.

De Xbox Series X presteert iets beter als we kiezen voor weergave in 4K resolutie. Ook op het gebied van ray tracing krijgt de Microsoft-console het voordeel. Dit voordeel valt echter weg wanneer je voor de ray tracing quality mode in de game kiest. Het verschil tussen beide consoles valt dan weg.

De praktijkervaring die het verschil maakt is de verversingssnelheid van het beeld. Deze is bij de PS5 niet alleen beter, maar ook veel constanter. De Xbox Series X valt soms met wel 40 fps terug. Hierdoor krijgen spelers op de nieuwe Xbox te maken met trillingen en een haperend beeld. Voor deze game is de PS 5 dus de duidelijke winnaar. Uiteraard is één test geen test, dus testen we ook Assassin’s Creed Valhalla’.

PS 5 vs. Xbox Series X: praktijktest 2 ‘Assassin’s Creed Valhalla’

Door een commerciële deal zie je in de advertenties voor ‘Assassin’s Creed Valhalla’ vooral de Xbox Series X als de bijbehorende console. Uiteraard test men ook hier de praktijk. Tijd voor een filmpje.

Ook hier zien we voor de PlayStation 5 een stabiele prestatie. De Xbox Series X laat ook hier een tegenvallende beeldprestatie zien. Zo zien we dat er ‘screen tearing’ optreedt en dat de verversingssnelheid hier soms wel 60fps daalt. Bij deze game is het probleem wel op te lossen als je gebruik maakt van variabele verversingssnelheid, maar zoals we eerder uitlegden moet jouw monitor die optie wel kunnen verwerken.

PS 5 vs. Xbox Series X: praktijktest 3 ‘COD Black Ops Cold War’

Omdat we niets aan het toeval over willen laten bekijken we als laatste de testresultaten van een andere topgame, ‘COD Black Ops Cold War’. Uiteraard beginnen we met de video.

De Xbox Series X presteert beter als het gaat om ray tracing. Hier daalt de verversingssnelheid van PlayStation 5 tot 40 fps, terwijl Xbox Series X de bodem op 60fps weet te houden. Wanneer we echter op 120fps spelen zien we dat de Xbox Series X het toch weer af moet leggen.

Op basis van de praktijktesten zien we dat PlayStation 5, ondanks iets mindere specificaties, vaak even goed en op belangrijke punten zelfs beter presteert dan de Xbox Series X. In de praktijk is de PlayStation 5 op dit moment dan ook de betere console.

Reactie Xbox Series X op de testresultaten

Uiteraard is de uitkomst van de test niet prettig voor Xbox Series X. In een reactie erkennen zij dat er in sommige games problemen zijn met de prestaties en dat men samen met partners hard op zoek gaat naar een oplossing. Op welke termijn we die kunnen verwachten is echter nog niet duidelijk.