Zijn dit launch-dates en prijzen voor Xbox Series X en PlayStation 5?

Consolemakers voeren spanning over Xbox Series X en PlayStation 5 op, maar er komt nieuws.

Hoewel we nog tot ‘holiday season’ moeten wachten voordat de PlayStation 5 en Xbox Series X in de winkel liggen is er haast geen detail geheim gebleven. Er zijn nog twee grote vragen over. Wat gaan de consoles kosten en op welke datum liggen ze in de winkel. Insider Roberto Serrano claimt de antwoorden te hebben. Wij zetten ze, met wat korrels zout onder handbereik op een rij.

Dit gaan de PlayStation 5 en Xbox Series X kosten

Roberto Serrano is een insider die het vaak goed, maar soms ook fout heeft. Deze keer benadrukt hij echter dat het nieuws dat hij brengt meer is dan een gerucht of speculatie, dus we zijn benieuwd. Als zijn informatie klopt worden de PlayStation 5 en Xbox Series X even duur met een prijs van € 499,-.



Beide ontwikkelaars bieden ook een goedkopere versie aan. De PlayStation 5 Digital gaat € 399,- kosten. Dit zou in eerste instantie ook gelden voor de Xbox Series X, maar in een latere tweet past hij dit aan naar € 299,- en dat is opvallend. Xbox-directeur Phil Spencer claimde namelijk eerder dat men met een flexibel prijssysteem werkte om zo in te kunnen spelen op prijzen van de PS5-edities. Zou men dit wapen in het pokerspel nu al ingezet hebben?

Wanneer liggen Xbox series X en PlayStation 5 in de winkel?

De laatste vraag die overblijft is natuurlijk wanneer beide consoles eindelijk door de smachtende gamers uit de winkel getrokken kunnen worden. Ook daar heeft Serrano een antwoord op. Volgens zijn bronnen zullen Xbox Series S (op 5 november) en Xbox Series X (op 6 november) het spits afbijten, waarna PlayStation 5 met zowel de reguliere als digital edition vanaf 13 november in de schappen moet liggen.

Dit is in strijd met eerdere geruchten. Die gingen er namelijk vanuit dat Xbox Series S pas ruim na de Series X verkrijgbaar zou zijn.

Hoeveel koffiedik moeten we nog kijken?

Uiteraard smacht iedereen naar duidelijkheid van Sony en Microsoft zelf. Dit zou al snel kunnen komen. Volgens, jawel, geruchten komt Xbox Series X deze maand en wellicht zelfs deze week met nieuwe mededelingen. PlayStation 5 zou dan in september een nieuw (online) event organiseren, waarbij zij de kaarten op tafel legt.

De Tweets van Serrano en de reacties daarop van tweeps kun je hier bekijken.