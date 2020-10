PlayStation app is compleet vernieuwd - Apparata

Sony heeft de PlayStation app op Android en iOS compleet nieuw gemaakt. Dit is er allemaal anders aan de applicatie.

Met een prettigere gebruikerservaring in het achterhoofd is PlayStation aan de slag gegaan om de app een stuk te verbeteren. Het resultaat is een applicatie waar je zaken makkelijker gaat vinden, maar er zijn ook dingen echt nieuw.

Zo introduceert de PlayStation applicatie nu de mogelijkheid om voice chat te gebruiken. Dat kon voorheen niet. Ook is het nu makkelijker om te zien wat je vrienden spelen, kun je de laatste deals en games ontdekken in de PlayStation Store en het laatste nieuws van PlayStation lezen.

Dat alles is uiteraard in een fris ontwerp gestoken. Klaar om straks een extra dienst te leveren naast de komst van de PlayStation 5. De app is vooral een extraatje. Ben je een casual gamer, dan hoef je niet de moeite te doen deze app voor Android of iOS te downloaden. Maar wil je graag weten wat je maten spelen, hoeveel trophy’s ze hebben gehaald en hoe je er eigenlijk zelf voorstaat, dan is de nieuwe PlayStation app een fijne uitkomst. Het is één handige plek om informatie op te vragen, zonder afzonderlijk je internetbrowser of PlayStation aan te slingeren.