PlayStation deelt halfuur lang nieuwtjes in State of Play

Er is een nieuwe State of Play aangekondigd door PlayStation. Wat staat je dit keer te wachten?

Voor de fans van PlayStation toch altijd weer een moment om naar uit te kijken. De State of Play livestreams van Sony. De ene keer wat vermakelijker dan de andere keer, maar dat kun je ook niet van tevoren voorspelen.

Het is alweer meer dan twee maanden geleden dat de laatste State of Play door PlayStation werd georganiseerd. En dus zeggen ze bij Sony, de hoogste tijd voor een nieuwe! De datum is geprikt op volgende week donderdag 2 juni.

Ook heeft Sony vast bekendgemaakt wat je zoal op donderdag kunt verwachten. Ten eerste staat je 30 minuten aan trailers en aankondigingen met betrekking tot de wereld van PlayStation je te wachten.

Ten tweede krijgt PlayStation VR2 de aandacht in deze livestream. Voor het eerst gaat Sony beelden delen van games die op dit moment in ontwikkeling zijn voor de tweede generatie Virtual Reality op PlayStation.

Als je live wil kijken moet je lang opblijven. De stream start om 23:59 uur Nederlandse tijd. Gelukkig kun je ook gewoon de volgende dag deze stream rustig terugkijken op een moment dat het jou uitkomt. Bonus is dan dat je door de content kunt skippen wat je niet interesseert.

De livestream is te volgen op Twitch en YouTube.