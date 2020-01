PlayStation exclusive mogelijk ook op Windows

En dan is er niet meer sprake van een exclusive voor de Sony PlayStation.





The Last of Us was een exclusive van Naughty Dog voor de PlayStation 3. Later kwam The Last of Us: Remastered en deze kwam exclusief naar de PlayStation 4. Het is bekend dat er op de achtergrond hard gewerkt wordt aan een opvolger van The Last of Us die toepasselijk The Last of Us 2 gaat heen. Vanzelfsprekend weer een PlayStation exclusive, maar is dat ook zo?

Er gaan geruchten dat The Last of Us 2 mogelijk ook naar Windows komt. Er is een vacature verschenen waarin staat dat Naughty Dog op zoek is naar een medewerker voor de game. Deze persoon moet ervaring hebben in de GPU architectuur waarbij de merken AMD GCN en NVIDIA CUDA worden genoemd.

Dit heeft weinig met PlayStation en juist veel met computers te maken. Door deze vacature is het vermoeden de wereld ingeslingerd dat The Last of Us 2 ook naar Windows komt. Mocht dat waar zijn, dan hebben PC-gamers absoluut iets om naar uit te kijken. (via VG247)