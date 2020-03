PlayStation-gamers opgelet, zet je console op tijd aan!

Het kan namelijk even duren voordat je de nieuwste update binnen hebt.





Nu de meeste mensen in Nederland (en de rest van de wereld) zoveel mogelijk binnen moeten zitten, gaan velen natuurlijk lekker gamen. De cijfers liegen er niet om; grote games breken de laatste tijd zelfs hun eigen spelersrecord vanwege het virus. Maar als je een PlayStation hebt, dan kan zo’n lekker dagje gamen al snel omslaan naar een karig dagje wachten.

Sony heeft namelijk de snelheid van het downloaden van games en updates vertraagd. Hetzelfde gebeurt op het moment met zo’n beetje alle streamingdiensten. Aanbieders van allerlei diensten verlagen hun digitale kwaliteit om de druk op het internet te verlagen. Vooral video’s streamen kost ontzettend veel bandbreedte, maar ook het downloaden van games is belastend.

In een blogbericht legt het Japanse (game)bedrijf uit dat ze de lasten op het internet willen verlichten zodat iedereen toegang blijft houden tot het wereldwijde web. “Spelers kunnen een ietwat langzamere of vertraagde game download ervaren, maar zullen nog steeds van robuuste gameplay kunnen genieten.”

Het downloaden van games kan tot wel tientallen gigs per uur kosten. Het is dus geen gekke zet van Sony om de downloadsnelheid wat omlaag te gooien. Met hoeveel de snelheid wordt verlaagd is overigens niet bekend gemaakt. Wel zegt de PlayStation-maker dat online gamen gewoon hetzelfde blijft.

Dat laatste is ook wel logisch, want een potje Warzone of FIFA kost gemiddeld tussen de 40MB en 300MB per uur. Dat is op z’n hoogst slechts 10% van wat een uurtje Netflixen in HD kost. En zelfs met de verlaagde SD kwaliteit op Netflix is online gamen slechts goed voor maximaal een derde van het internetgebruik.

In de praktijk betekent dit wel dat je dus op tijd je console aan moet gooien, mocht je een gamesessie gepland hebben. Er is niets vervelender dan enthousiast je platform opstarten om vervolgens een uur of twee naar een download-scherm te moeten kijken. Tot dusver hebben andere grote jongens in de game-industrie, waaronder Steam en Microsoft, nog geen maatregelen aangekondigd.

