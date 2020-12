PlayStation games spelen op een Xbox Series S - Apparata

Wanneer twee totaal verschillende consoles elkaar ontmoeten, PlayStation 2 games op een gloednieuwe Xbox Series S!

Tja, van een stapel nieuwe games kun je niet spreken met de nieuwe generatie Xbox. YouTuber Modern Vintage Gamer heeft een wel heel creatieve oplossing gevonden voor het ontbreken aan nieuwe generatie games. Hij is oude games gaan spelen, maar niet zomaar oude games.

De YouTuber wist zijn gloednieuwe Xbox Series S om te bouwen tot een echte PlayStation 2 emulator. Knap, want zelfs de PlayStation 5 kan geen PS2-games afspelen. Alleen speciale versies vanuit de PlayStation Store zijn te spelen omdat deze compatibel zijn gemaakt voor de PlayStation 4.

Modern Vintage Gamer heeft dit voor elkaar gekregen via de Developer Mode op de Xbox Series S. Daarmee kun je software geschreven door ontwikkelaars installeren op de console. In dit geval een PlayStation 2 emulator.

Pas wel op als je zelf zo’n PlayStation 2 emulator wilt op je Xbox Series S. De YouTuber waarschuwt voor een hoop bugs wat een grote invloed heeft op de plezierfactor van zo’n emulator. Even wachten op een latere versie kan dus geen kwaad. De video op YouTube is al meer dan 340.000 keer bekeken en zorgt voor grappige reacties. Dit had Xbox vast niet voor ogen toen ze zeiden dat de nieuwe generatie de meest geavanceerde vorm van backwards compatibility zou krijgen.