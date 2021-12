PlayStation games spelen op je smartphone zonder console

Zonder tussenkomst van de console PlayStation games spelen op je smartphone. Sony is er mee bezig.

Traditioneel vanuit je woonkamer met de PlayStation in de buurt een game spelen hoeft allang niet meer. Met Remote Play kun je onderweg games spelen, waarbij de PlayStation bij jou thuis dient als host. Er zijn echter plannen om naar een volgend niveau te gaan. Namelijk PlayStation games spelen op je smartphone zonder tussenkomst van een console.

Sony zou de dienst PlayStation Now naar de smartphone willen brengen. Daarover bericht The Verge op basis van documenten. Vanuit je smartphone krijg je dan toegang tot 450 PlayStation 3 games met PS4-titels in een later stadium. De games worden, net als met het principe van Google Stadia, via streaming aangeboden. Het gaat dus niet zozeer om de hardware van je smartphone. Het helpt natuurlijk wel om een telefoon in het hogere segment te hebben voor de beste ervaring.

Sony zou al sinds 2017 bezig zijn met het idee. Helaas is er tot op heden nog geen knoop doorgehakt. De Japanners moeten wel bijblijven, want ze zijn niet de enige die met dit principe bezig zijn natuurlijk. Er zijn nog wel de nodige uitdagingen. De games van de PlayStation 3 en 4 zijn ontwikkeld met een DualShock controller in het achterhoofd. Het touchscreen kan een controller simuleren, maar het zal nooit zo lekker spelen als met een fysieke controller in je handen.