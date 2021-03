PlayStation kondigt 6 gloednieuwe VR games aan - Apparata

Er komen 6 nieuwe games naar PlayStation VR aan. Dat heeft Sony vandaag bekendgemaakt. Dit zijn ze.

Nee, met de komst van de PlayStation 5 vorig jaar is Sony virtual reality gelukkig niet vergeten. Er komt voorlopig geen nieuwe generatie van deze techniek aan, maar het is niet zo dat Sony er helemaal niks meer mee doet. Vandaag komt het Japanse technologiebedrijf met de aankondiging van 6 gloednieuwe games voor PlayStaiton VR.

Het gaat hier om Doom 3, After The Fall, I Expect You To Die 2, Fracked, Song In The Smoke en Zenith. Niet elke titel spreekt voor zichzelf, met uitzondering van Doom natuurlijk. De andere games zijn allemaal zeer divers. Van een escape room tot skiën in virtual reality. Het komt er allemaal aan. Met name de aankondiging van Doom 3 naar VR is natuurlijk groot nieuws. Het zal ook een spannende game ervaring opleveren, om deze titel in virtual reality te beleven.

Doom 3 op PlayStation VR

Bekijk de trailers van Doom 3 om een indruk te krijgen. Wat je bijvoorbeeld moet opvallen is dat de graphics behoorlijk zijn opgepoetst ten opzichte van het origineel. Dat moet ook wel, want anders zou het een pixel feest van jewelste worden. Alsnog oogt het nog niet helemaal subliem, maar dat is het nadeel van virtual reality. We zitten nog niet in het stadium dat VR-gamen net zo grafisch mooi is als de beste PC-games.