PlayStation Network down, online gamen is er niet bij - Apparata

Op het meest verschrikkelijke moment is het PlayStation Network down. De storing is bekend en Sony werkt aan een oplossing.

Doordeweeks zijn we al druk genoeg, dus het weekend is een uitgelezen kans om lekker te gaan gamen. Bijvoorbeeld met Call of Duty: Black Ops Cold War. Het tweede seizoen van de shooter is afgelopen week live gegaan en dit weekend kun je ook dubbel XP verdienen in de multiplayer.

Maar als jij een PlayStation 4 of 5 hebt is het lastig online gamen. Het PlayStation Network kampt met een storing en is voor sommigen helemaal down. Op de website van PlayStation staat omschreven dat het probleem sinds afgelopen nacht om 00:33 uur voordoet. Tot op heden is er nog geen fix.

PlayStation Now, Music, de Store en online toegang tot accountbeheer is wel mogelijk. Maar gamen en sociale netwerken, het belangrijkste fundament van PlayStation online, werkt niet goed. Het probleem is van toepassing op alle online platformen, de PS Vita, PS3, PS4 en de PS5.

Wanneer Sony de problemen heeft opgelost is op dit moment nog niet bekend. Wie dacht deze zondagochtend lekker te gaan online gamen moet iets anders verzinnen. Of je gaat aan de slag met een single player game. Dat is ook wel eens leuk, toch?