PlayStation Plus games in juli: verwelkom Call of Duty - Apparata

De PlayStation Plus games voor juli zijn binnen en deze maand zitten daar enkele stevige aanraders bij, waaronder een recente Call of Duty!

Het is weer tijd voor de maandelijkse gratis games die PlayStation-gamers bij hun PS Plus-abonnement krijgen. De PlayStation Plus games van juli zijn een prettige mix van badass knallen, een meeslepend verhaal, lekker knokken en arcade op knoppen rammen.

PlayStation Plus games – juli 2021

Sony kondigt de lineup gratis PlayStation Plus games voor juli in een blogpost aan. Afnemers van het PlayStation Plus-abonnement kunnen deze maand genieten van een interessante selectie aan games, waaronder de absolute topper Call of Duty: Black Ops 4. Iedereen die de populaire shooter uit 2018 gemist heeft, kan nu volledig gratis van de game genieten. Daar zit uiteraard de singleplayer, multiplayer, zombie-modus en battle royale bij. Black Ops 4 is voor de PlayStation 4 beschikbaar, maar is ook backwards compatible op PlayStation 5.

Check hieronder de overige lineup van de gratis games voor juli:

A Plague Tale: Innocence – PlayStation 5

Deze ongekend sfeervolle avonturengame vertelt het verhaal van een broer en zus tijdens de honderdjarige oorlog in Frankrijk. Ratten en vijandige soldaten jagen constant op je terwijl je probeert te overleven. De game combineert een bombastisch verhaal met stealth gameplay en ongekend mooie graphics.

WWE 2K Battlegrounds – PlayStation 4 (backwards compatible)

WWE 2K Battlegrounds brengt de worstelgekte van WWE naar een verrassend toegankelijke arena. De game zet show-worstelen op de voorgrond, maar combineert dat met geinige arcadegameplay en een cartooneske artstyle.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown – PlayStation 4

Tot slot krijgt de lineup van gratis games voor PlayStation Plus in juli nog een kleine verrassing, namelijk een game uit juni. Het gerenommeerde Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown is nog een maand gratis verkrijgbaar. Deze oudere vechtgame wordt ondanks de relatief kleine fanbase geprezen voor de instinctieve doch ontzettend diepgaande combat. Kortom, dit is het ideale moment voor liefhebbers van fighting games om dit pareltje te checken.