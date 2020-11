Zien: de gratis games voor PS4 en PS5 bij PS Plus & kerstcadeau

De gratis games van het PS Plus abonnement en een cadeautje voor december zijn bekend.

Bij de abonnementsdienst PS Plus krijg je elke maand gratis games. Inmiddels is bekend welke gratis games je in december voor PS4 en PS5 kunt verwachten. Ook heeft PS Plus een extraatje.

PS Plus gratis game 1: Worms Rumble

De Worms-games zijn al een tijd geliefd bij veel spelers. Deze nieuwe game borduurt daarop voort. Een van de nieuwe mogelijkheden is een cross-platform voor maximaal 32 spelers. Veel plezier!

PS Plus gratis game 2: Just Cause 4

Rico Rodriguez is terug. Stap jij in zijn wingsuit om in Solis op zoek te gaan naar de waarheid over zijn verleden? Met nieuwe wapens, voertuigen en uitrusting moet het lukken om die waarheid te vinden. Succes!

PS Plus gratis game 3: Rocket Arena

In deze 3v3 shooter kan je jouw favoriete helden aan het werk zetten. Elke held heeft eigen raketten, dus schieten maar. Word jij de kampioen?

Deze drie games zijn gratis op te halen vanaf 1 december en beschikbaar tot 4 januari. Er is echter nog meer.

Meer gratis games en cadeautje

Tot 1 december kan je natuurlijk ook nog de gratis games van november ophalen. Daarnaast is er nog de gratis launch game voor de PlayStation 5, Bugsnax. Deze kan je ook tot 4 januari in jouw bibliotheek plaatsen.

Tot slot heeft PlayStation Plus nog een extraatje. Voor abonnees organiseren zij een gratis online multiplayer weekend. Dit begint op zaterdag 19 december en duurt 24 uur. Ook niet-leden kunnen hieraan meedoen als ze de games hebben of kopen.

