PlayStation Plus op de schop als antwoord op Xbox Game Pass

In plaats van één abonnement bestaat PlayStation Plus nu uit drie abonnementen. En dit kost het.

Al sinds jaar en dag bestaat PlayStation Plus uit één abonnement. Maandelijks dok je een bedrag. Daar krijg je onder andere iedere maand gratis games uit de PlayStation Store voor. En natuurlijk toegang tot multiplayer. Daar is nu verandering in gekomen.

Sony heeft drie abonnementen aangekondigd. Het basisabonnement blijft zo goed als gelijk aan PlayStation Plus als je het nu kent. Dat heet PlayStation Plus Essential. Met Essential krijg je twee maandelijkse gratis games, cloudopslag, toegang tot multiplayer en korting op games in de PlayStation Store.

Daarbovenop komt PlayStation Plus Extra, dit abonnement heeft alles van bovenstaande. Het extra zit hem in het feit dat je toegang krijgt tot een bibliotheek van 400 games.

Het derde abonnement is PlayStation Plus premium. Daarmee krijg je alles van bovenstaande. Daarbovenop komt het feit dat je PlayStation 1, PS2 en PSP games kunt downloaden en streamen. Ook is het streamen van PS3 games mogelijk

Plus Essential kost 8,99 euro per maand. 24,99 euro per kwartaal of 59,99 euro per jaar. PlayStation Plus Extra kost 13,99 euro per maand. 39,99 euro per kwartaal of 99,99 euro per jaar. Dan het duurste abonnement. PlayStation Plus premium gaat 16,99 euro per maand kosten. Of 49,99 euro per kwartaal of 119,99 euro per jaar.