PlayStation Store gaat op de schop voor PS5 - Apparata

Met de komst van de PS5 heeft Sony beslist een paar dingen te veranderen, waaronder de PlayStation Store.

Zelfs als je geen PlayStation 5 hebt, maar wel een PS4, ga je veranderingen merken. Ten eerste heeft Sony het systeem van trophies verandert. Er zijn honderden levels bijgekomen waardoor de manier waarop je levels krijgt anders is geworden. Ook is er een grote verandering voor de PlayStation Store met de komst van de PS5 bedacht.

Sony gaat stoppen met het mogelijk maken om een aantal PlayStation games via het internet of via je mobiel te kopen. Maak je geen zorgen, dit heeft alleen effect op games en DLC uitgebracht op de PlayStation 3, PSP en de Vita. Inmiddels drie PlayStation apparaten die hun beste tijd hebben gehad. De verandering is per 19 oktober van kracht.

Gamers die een spel willen kopen voor de PS3, PSP of Vita moeten dit direct doen vanaf het apparaat of vanaf een PlayStation 4. Zijn er dan helemaal geen veranderingen met de PlayStation Store voor de PS4? Nou, jawel. Zo kun je straks geen apps, thema’s en avatars meer vanaf het web of via mobiel voor de PlayStation 4 aanschaffen. Het is niet bekend waarom Sony deze veranderingen doorvoert. Vermoedelijk heeft de verandering van de PlayStation Store een verband met de voorbereiding op de komst van de PS5. (via Planète Vita)