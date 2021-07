PlayStation Summer Sale – de beste Superdeals

We doken in de PlayStation Summer Sale, op zoek naar de beste Superdeals. Games die je nu voor een zacht prijsje kunt aanschaffen.

Hoera, het is zomer. En dat betekent ook dat de Summer Sale weer te vinden is in de PlayStation Store. Een enorme waslijst aan games worden met kortingen van soms meer dan 70 procent aangeboden. Het gaat hier om zowel PlayStation 4 als 5 titels. In totaal heeft PlayStation maar liefst 958 games in de uitverkoop gedaan. Jij hebt natuurlijk geen zin om die hele lijst door te gaan. Geen zorgen, dat huiswerk hebben we voor je gedaan. De belangrijkste Superdeals uit de Summer Sale check je hieronder. De procentuele kortingen zijn afgetrokken vanaf de adviesprijs.

Ongetwijfeld zul je één of meerdere games uit dit lijstje hebben. Desalniettemin zitten er goede aanbiedingen tussen waar je nu van kunt profiteren.

GTA V Premium Edition ( -58%) – 14,69 euro

Assassin’s Creed: Oddyssey (-78%) – 15,39 euro

Far Cry 5 (-82%) – 12,59 euro

F1 2020 (-75%) – 17,49 euro

FIFA 21 (-79%) – 14,69 euro

Uncharted 4 Digital Edition (-50%) – 9,99 euro

Need for Speed: Heat (-75%) – 17,49 euro

Watch Dogs 2 (-80%) – 13,99 euro

Hitman 2 (-80%) – 13,99 euro

Tekken 7 – Rematch Edition (-82%) – 14,39 euro

World War Z – GOTY Edition – 14,99 euro

Er zijn nog veel meer lekkere deals te bespeuren in de PlayStation Store. Dit waren echter de beste bekendste titels. Heel veel game plezier. We hopen dat er ook voor jou een leuke aanbieding tussenzit.