PlayStation topper Days Gone in mei naar Windows! - Apparata

Gamers op Windows kunnen straks genieten van de PlayStation topper Days Gone op de PC. Dat is vandaag officieel bekendgemaakt.

Als Sony een exclusieve game uitbrengt op de PlayStation, dan zit het vaak wel snor met de kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan een avonturengame als Uncharted, maar ook de open wereld zombiegame Days Gone is een toppertje. Het is extra bijzonder dat Sony vandaag bekend heeft gemaakt dat Days Gone naar Windows komt dit jaar. In een interview werd dit al eerder gecommuniceerd, maar nu is er ook een datum.

Days Gone op Windows

Days Gone is vanaf 18 mei 2021 te vinden in de Epic Games Store en Steam. Bovendien is het spel grafisch aangepakt, waardoor het er nog gelikter uitziet dan het origineel op de PlayStation 4. Naast verbeterde graphics is er ondersteuning voor 21:9 ultrabrede monitoren, muis- en toetsenbordbediening , en kun je alle post-launch content van de PlayStation 4 meteen spelen.

Days Gone is een actiegame in een open wereld die zich afspeelt in de hoge woestijn van de Pacific Northwest, twee jaar nadat een mysterieuze wereldwijde pandemie de wereld heeft gedecimeerd en de meeste heeft gedood, maar miljoenen heeft getransformeerd in hersenloze, wilde wezens. Je kruipt in een huid van een biker die, met zijn motor als metgezel, door deze bizarre wereld moet zien te overleven. Days Gone maakt ook deel uit van de PlayStation Collection op de PS5 en is in 60fps te spelen op de console.