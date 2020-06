Gaat dit PlayStation nog meer geld kosten? Zo probeert men je te foppen.

Als je een product koopt heb je natuurlijk recht op garantie en ook vaak op bedenktijd. Dat kan vervelend uitpakken voor bedrijven. Zeker wanneer kopers na gebruik van apparatuur of games toch garantie willen kan dit een dure grap worden. Immers, gebruikte zaken zijn sowieso minder waard dan nieuwe en bovendien kunnen veel retouren een reputatieprobleem opleveren. PlayStation koos een bijzondere oplossing.

PlayStation gaat zwaar over de scheef

Om dit verhaal te snappen moeten we terug naar de lancering van de PlayStation 4. Toen gold er bij PlayStation een refund-policy voor mensen die ontevreden waren met hun nieuwe console, of wanneer er reparaties etc. plaats moesten vinden. Die refund-policy geldt overigens nog steeds.

Het blijkt alleen dat PlayStation daar nogal bijzondere voorwaarden aan hing. Een greep uit de ‘oplossingen’:

De refund moest binnen 14 dagen geclaimd worden;

Als er iets niet goed was met de PlayStation en dat was bijvoorbeeld de fout van een ontwikkelaar, dan moest men maar bij die ontwikkelaar claimen en keerde Sony niet uit;

De refund werd niet gegeven als men al gespeeld en/of gestreamd had (zelfs niet wanneer het bijvoorbeeld één keer was om te constateren dat iets het niet deed);

Men kreeg geen geld terug, maar moest een tegoed in PlayStation shoptegoed accepteren.

Dat was vervelend, want de lancering van de PlayStation 4 verliep niet vlekkeloos.

PlayStation nu op de vingers getikt

Veel mensen zullen het erbij hebben laten zitten, maar in Australië dacht men daar anders over. Daar heeft de consumentenbond namens alle kopers een forse strijd gevoerd. Inmiddels heeft de rechter vonnis geveld en Sony mag de gezamenlijke gedupeerden nu de lieve som van 3,5 miljoen Australische dollar (ruim 2,1 miljoen euro) betalen.

Goed nieuws voor de consument?

Zo’n vonnis komt voor Sony natuurlijk nooit gelegen, maar met de lancering van de PlayStation 5 in zicht is dit wel een eye-opener om de klantenservice beter te organiseren. Een geruststellende gedachte voor de kopers.

Bron: MSPoweruser