PlayStation VR2 lanceert met een lading aan games

Je hoeft je geen zorgen te maken dat PlayStation VR2 niets aan is door een gebrek aan games.

Een ‘probleem’ van de lancering van de PlayStation 5 was het gebrek aan PS5-games. En überhaupt de beschikbaarheid van de console. Een probleem dat helaas nog steeds niet opgelost is. Met PS VR2 wil Sony het beter aanpakken als het gaat om de aanbod van games.

Wanneer de tweede generatie virtual reality op PlayStation komt moet je met meer dan 20 games aan de slag kunnen. Het gaat hier niet om flauwe tijdelijke zoethoudertjes, maar om volbloed titels. Dat heeft Sony bekendgemaakt tijdens een presentatie.

Er zijn geen titels bekendgemaakt. Ook is onduidelijk welke ontwikkelaars verbonden zijn aan het maken van PS VR2 games. De eerste generatie virtual reality op de PlayStation 4 werd gelanceerd in 2016. Hoewel het een leuke extra was, bleef het een niche voor een bepaalde doelgroep.

Hopelijk pakt Sony dit grootser aan met de komst van de nieuwe generatie. Dat betekent niet alleen toffe games voor de PS VR2, maar ook toffe graphics en een prettige gameplay.

Het is nog niet bekend wanneer Sony de nieuwe virtual reality headset uitbrengt. Daar is het Japanse techbedrijf helaas nog stil over.