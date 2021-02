PlayStation Wrap-Up toont je jouw PS4 en PS5 stats van 2020 - Apparata

De PlayStation Wrap-Up statistieken van 2020 zijn binnen, dus check vooral snel hoeveel uur je keihard hebt lopen knallen op je console.

PlayStation-fans die benieuwd zijn hoeveel ze in 2020 achter de console hebben gezeten, kunnen weer hun Wrap-Up checken. Sony geeft jaarlijks een kleine samenvatting van je virtuele aanwezigheid. Zo check je wat jouw statistieken van 2020 zijn.

PlayStation Wrap-Up 2020

In een blogpost kondigt Sony hun terugkerende samenvatting aan. Eigenaren van de PlayStation 4 dan wel PlayStation 5 kunnen hun Wrap-Up van 2020 checken. Het enige wat je hoeft te doen is je hier aanmelden en je krijgt direct je statistieken te zien. Gebruikers krijgen anderzijds ook een mailtje van Sony met de betreffende stats.

Het is daarentegen wel iets interessanter als je een oudere PS4 hebt, want de PlayStation 5 statistieken zijn redelijk beperkt. Bij die laatste check je onder andere hoeveel uur je in-game hebt doorgebracht, over het algemeen en in je favoriete game. Ook geeft Sony je een virtuele prijzenkast, waar je kunt zien hoeveel PS5-specifieke trophies je in 2020 hebt ontgrendeld.

Voor PlayStation 4-gebruikers zijn er wat extra statistieken beschikbaar. Denk aan de verhouding tussen single- en multiplayer speeltijd. Ook check je hoeveel je gemiddeld per dag van de week speelde.

Verder krijgt iedereen wat leuke collectieve stats te zien. De PlayStation Wrap-Up van 2020 toont bijvoorbeeld hoeveel vijanden in Ghost Tsushima door angst ineen zakten. Je checkt er ook hoeveel uur er wereldwijd The Last of Us Part II gespeeld werd en hoeveel home runs er in MLB: The Show 20 behaald werden.

In principe komt iedereen in aanmerking voor de 2020 PlayStation Wrap-Up, mits je Sony hebt toegestaan ‘additional data’ te verzamelen. Dit kun je checken via de Instellingen onder het kopje Device Data/Health & Safety. Oh, en noobs krijgen geen statistieken, want je moet in 2020 tenminste 10 uur gespeeld hebben!