Plotseling vliegt de Bitcoin weer omhoog

Live koersen laten zien dat de cryptomarkt volgt.





De afgelopen dagen zagen we diep donkerrode koersen voor de Bitcoin en gisteren beleefden we nog een zwarte maandag. Het optimisme is daarmee bij veel beleggers wat getemperd en er werd voor doemscenario’s gevreest.

Inmiddels lijken de financiƫle markten wat tot rust te komen en ebt de paniek weg. Dit zien we duidelijk in de live cryptokoersen, die ik vandaag om 10.35 uur vastlegde. Het beeld is opvallend positief:

De vraag is natuurlijk of we met deze omslag een kleine opleving zien of een terugkeer naar hoger gelegen koersen. Uiteraard is de situatie nog erg volatiel, maar ongetwijfeld zal het voor diverse investeerders aantrekkelijk zijn om nu het ‘buy the dip’ scenario toe te passen.

Voor meer behoudende investeerders is het wellicht nog te vroeg om in te stappen. Zij hebben wellicht tijd nodig om de schrik van de afgelopen periode te verwerken. Wellicht kunnen deze tips van pas komen om jouw eigen strategie te bepalen.

Wij blijven de koersen uiteraard volgen.