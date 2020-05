Offcieel: Poco F2 Pro – Is de flagship killer terug?

Het is zover: de Poco F1 krijgt een officiële opvolger in de vorm van de Poco F2 Pro. Verdient hij de noemer ‘flagship killer’?

De Xiaomi heeft een iconische status verdiend met de legendarische Poco F1 . Sinds 2018 wachten fans op een vervolg op de flagship killer. Okay, we hadden een soort van spirituele opvolger, maar dat was gewoon een kopie een Xaomi-smartphone. Vandaag kondigt Poco via een livestream eindelijk de officiële échte opvolger van de F1 aan: de Poco F2 Pro.

Poco F2 Pro specs

De Poco F2 Pro krijgt om wat voor reden dan ook de ‘Pro’ noemer, terwijl er geen ander toestel in de serie is. Het toestel heeft een Snapdragon 865 met 5G ondersteuning, 6 of 8GB RAM, 128GB of 256GB opslagruimte (niet uitbreidbaar) en een stevig 6,67-inch display.

Wat betreft de camera heeft Poco gekozen voor een volledig notch-loze voorkant. Dat wil zeggen dat de 20MP selfie-camera uit je telefoon popt. Wat betreft hoofdcamera hij een 64MP sensor van Sony, naast een 2MP depth sensor, 5MP telemacro lens en 13MP ultra wide. Verder komt de Poco F2 Pro met een 4700mAh batterij (30W laden), een under-display vingerafdrukscanner (optisch) én een 3.5mm headphone jack.

Flagship killer?

Dat alles komt in een pakketje van €499 voor de goedkoopste variant en €599 voor de duurdere versie. Kortom, een redelijk stevige prijs voor een flagship killer. Begrijp me niet verkeerd, de specs zijn behoorlijk stevig, maar de Poco F2 Pro mist hier en daar ook wat extra’s.

Zo mist het toestel bijvoorbeeld uitbreidbaar geheugen, Althans, Poco zegt niets over het uitbreidbare geheugen. Alle media gaan er daarom vanuit dat het dit niet mogelijk is. Ook is de ververssnelheid wat aan de lage kant. Wederom maakt Poco niet officieel iets bekend, dus moeten we ervan uitgaan dat het om een 60Hz display gaat. Anders zouden ze er wel mee ‘opscheppen’.

Tot slot mist er eventueel een grotere/snellere hoeveelheid RAM. De goedkopere versie heeft maar 6GB LPDDR4X RAM (net zoveel als de Poco uit 2018). De duurdere variant krijgt 8GB mee op basis van LPDDR5 architectuur.

Kortom, de Poco F2 Pro balanceert op het randje van dure mid-ranger en flagship killer. De stevige processor doet een hoop, maar is het genoeg? Dat laten we aan jullie over!

De Poco F2 Pro is vanaf nu verkrijgbaar vanaf €499,- via Gearbest en AlieExpress in de kleuren grijs, wit, blauw en paars. Ook Amazon, Poco.net en andere retailers gaan het toestel later aanbieden.