Poco F2 Pro vs iPhone SE – Apple heeft geen schijn van kans

De vergelijking tussen de Poco F2 Pro en de iPhone SE (2020) is zo eenzijdig als maar zijn kan.

Als Apple fanaat hebben we je het lastig gemaakt met deze vergelijking, maar vandaag gaat dat anders zijn. Op het eerste gezicht is de vergelijking tussen de Poco F2 Pro en de iPhone SE (2020) eerlijk. Beide toestellen kosten vanaf rond de €500,- en lijken daarmee dezelfde markt te beogen. Maar tenzij je héél erg graag een iPhone wil vanwege bijvoorbeeld Apple Arcade, het handzame formaat of het logo wat erop zit, is er geen enkele reden om de iPhone SE te kiezen in plaats van de Poco F2 Pro.

Flagship killer vs midrange flagship

De eerste Pocophone, de Poco F1, verdiende al snel de liefkozende officieuze titel ‘flagship killer’. Hoewel de Poco F2 Pro niet zó overtuigend als de F1 eerste vlaggenschepen vermoordt, doet hij dat wel degelijk. Het toestel zit met andere woorden het dichts bij de vage noemer flagship killer die je op het moment kunt vinden.

Als je daar de iPhone SE (2020) naast legt, dan is dat een beetje gênant. Begrijp me niet verkeerd, Apple’s meest recente midrange iPhone is een welkome afwijking van de premium toestellen van minimaal duizend euro. Daarnaast is hij mede dankzij de A13 Bionic processor ook nog eens hartstikke solide kwa performance. Maar puur en alleen op basis van de specs, maakt Apple in deze vergelijking geen schijn van kans.

Poco F2 Pro vs iPhone SE

Om te beginnen bij het scherm; die van de iPhone is piepklein vergeleken met de Poco F2 Pro. Laten we wel wezen, dat is juist een voordeel voor mensen die een kleiner toestel willen. Maar je betaalt wel net zoveel voor een ‘ouderwets’ LCD scherm tegenover Poco’s gigantische AMOLED display.

En vanaf daar gaat het allemaal bergafwaarts. De vier camera’s van Poco maken gehakt van de enkele 12MP lens van de iPhone. Die eerste heeft minimaal 2 keer zoveel RAM, een bijna 3 keer zo scherpe selfie-camera en een ruim 2,5 keer zo grote batterij.

Nu is nuance hier natuurlijk belangrijk en het moet gezegd worden dat een ruim 6.7-inch display energie slurpt. Dus ja, dan heb je ook een stevige batterij nodig. Daarnaast is Apple behoorlijk goed in het managen van juice. Dat gezegd hebbende schrijven bijna alle grote reviewers dat de batterijduur teleurstellend is.

Kortom, het is lastig om de iPhone SE aan te raden als je voor hetzelfde geld een objectief superieure Poco F2 Pro kunt kopen. Maar goed, we vergelijken hier ook een spiksplinternieuwe Poco F2 Pro met een iPhone die dan wel een maandje geleden uit kwam, maar eigenlijk op de nieuwe processor na identiek is aan een iPhone 8 van 3 jaar geleden.

Check de volledige, ietwat pijnlijke vergelijking hieronder: