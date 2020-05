Poco F2 Pro vs OnePlus 8 – Flagship killer beatdown

Op basis van de vergelijking tussen de Poco F2 Pro en de OnePlus 8 mogen we concluderen dat er een nieuwe flagship killer killer is.

Begin deze week onthulde Xiaomi-dochterbedrijf Poco de gloednieuwe Poco F2 Pro. Het toestel is de opvolger van de toch wel iconische Poco F1. Toch zijn de tijden veranderd en kost de nieuwe potentiële flagship killer behoorlijk wat meet dan toen de F1 uit 2018. Hetzelfde geldt voor de recente OnePlus 8. Maar welke is meer waar voor je geld? Met andere woorden, welke van deze twee Chinese flagship killers killt de flagships het beste?

Vergelijkbare specs

Daar is op het eerste gezicht lastig antwoord op te geven. Sowieso draaien de twee toestel op dezelfde, uitzonderlijk krachtige Snapdragon 865. Daarmee is discutabel de grootste verschilmaker al uit het zicht verdwenen. Ook het display van de twee is nagenoeg identiek. Wel moeten we vermelden dat de OnePlus 8 een hogere refresh rate heeft; 90Hz tegenover 60Hz.

Nieuwe flagship killer in town

Dat wil niet zeggen dat het twee identieke toestellen zijn. De OnePlus 8 komt met maximaal 12GB RAM, wat in de praktijk – zeker onder zware belasting – een verschil kan maken. Daartegenover heeft de Poco F2 Pro een ietwat grotere batterij, een betere camera-setup én als aller belangrijkst, een 3.5mm headphone jack. Het enige wat er mist, is een IP68 rating. Dat is wel behoorlijk zonde.

Dat alles bij elkaar is misschien nog niet overtuigend, maar de conclusie is zelfs voor deze OnePlus-eigenaar niet te negeren. De Poco F2 Pro is voor de prijs een beter toestel dan de OnePlus 8. De duurste Poco F2 Pro gaat voor €599 over de toonbank, terwijl de OnePlus 8 pas bij €699 begint. Ja, dan krijg je een iets ‘sneller’ scherm, maar dat was het wel.

Kortom, er is een nieuwe flagship killer in town. Nou ja, in elk geval mogen we de Poco F2 Pro de flagship killer killer noemen. Want zoals uit de Samsung Galaxy S20 vs OnePlus 8 vergelijking bleek, krijg je voor een hogere prijs van het Samsung toestel ook een hoop extra. Maar tussen de Poco en OnePlus is dat prijsverschil niet te rechtvaardigen.

