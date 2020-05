Poco F2 Pro vs Poco F1 – Wat is er nieuw?

Met de Poco F2 Pro lanceert Xiaomi-dochtermerk Poco een gloednieuwe flagship killer, maar hoe verhoudt die smartphone zich tegen over de OG flagship killer, de Poco F1?

De toch wel iconische flagship killer, de Pocophone F1, heeft deze maand eindelijk een officiële opvolger gekregen. De Poco F2 Pro won de vergelijking met de OnePlus 8 maar wat is er eigenlijk nieuw? Met andere woorden, is de verhoogde prijs het waard of kun je beter een ietwat verouderde doch spotgoedkope F1 aanschaffen?

Poco F2 Pro vs Poco F1

In de onderstaande tabel leggen we de twee flagship killers naast elkaar en al snel wordt duidelijk dat er eigenlijk weinig veranderd is in de afgelopen 2 jaar. De F2 Pro heeft een iets groter scherm maar dezelfde resolutie als zijn voorganger. Ook de hoeveelheid RAM en opslagruimte zijn identiek, al heeft de F2 Pro de 64GB-variant laten vallen.

Het grootste verschil is natuurlijk de processor; de Poco flagship killer is van een Snapdragon 845 naar 865 gegaan, wat een redelijk verschil in performance moet maken. Ook heeft Xiaomi’s dochtermerk de 20MP camera in een notch vervangen door een pop-up systeem.

Upgraden waard?

Nu resteert natuurlijk de vraag, is het de upgrade waard? Afgezien van het feit dat de Poco F1 lastig te verkrijgen is, zijn er wel een aantal voordelen verbonden aan de Poco F2 Pro. Denk aan een nieuwere versie van Android, wat betere beveiliging en nieuwe functies betekent. Ook heeft de nieuwste Poco een flinke upgrade op het camera-eiland gekregen. Dat alles kost je daarentegen wel minstens zo’n €200 extra, wat niet mals is.

Kortom, als je het kunt missen dan is de duurdere F2 Pro zeker de moeite waard. Wat je voor de prijs krijgt is relatief gezien beter dan praktisch ieder ander toestel in de smartphone-industrie. Maar heb je nog een goedwerkende F1 of ben je op zoek naar een goedkoper model, dan is het oudere toestel zeker de moeite waard als tegenhanger van de premium trend.

Check de volledige vergelijking hieronder: