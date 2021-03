POCO F3 en X3 Pro officieel: prijs, specs en meer! - Apparata

POCO heeft zojuist de gloednieuwe F3 en X3 Pro aan de wereld voorgesteld. Lees hier alles over de prijs, specificaties en beschikbaarheid.

Niet één, maar twee (volgens POCO) vlaggenschip waardige smartphones. Zo omschrijft POCO de introductie van de X3 Pro en de F3. Beide smartphones komen hier in Nederland op de markt. Wat hebben ze te bieden?

POCO X3 Pro

De nieuwe X3 Pro staat voor snelheid en algehele performance. De smartphone is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 860 met een Adreno 640 GPU. Volgens POCCO is deze smartphone uitermate geschikt om games op de hoogste instellingen te spelen.

Het toestel beschikt over een 6.67-inch FHD+ DotDisplay met een verversingssnelheid van 120 Hz en een touch-sampling-snelheid van 240 Hz. Overigens is dit een Corning Gorilla Glass 6 display, dat kleine valpartijen prima moet kunnen doorstaan. De telefoon heeft een batterijcapaciteit van 5.160 mAh. Volgens het merk moet de accu twee dagen mee gaan op een volle lading. Snelladen kan met de meegeleverde 33-watt lader.

Zowel aan de boven- als de onderkant van de X3 Pro zijn stereo speakers te vinden. Aan de zijkant van de telefoon zit een vingerafdruksensor. Achterop tref je een quad-camera-setup. Hier zit onder meer een 48-megapixel hoofdlens. De eveneens aanwezige groothoeklens kan gebruikt worden om foto’s te maken met een kijkhoek van 119 graden.

De X3 Pro komt beschikbaar in de kleuren Phantom Black, Frost Blue en Metal Bronze. Er zijn twee varianten. Namelijk 6GB+128GB en 8GB+256GB. Het instapmodel kost € 249,-. De variant met meer opslag kost € 299,-.

POCO F3

En dan de F3. Deze smartphone beschikt over een Qualcomm Snapdragon 870 5G chipset. Deze chip is in staat om een maximale kloksnelheid van 3,2 GHz te draaien. Verder heb je een Qualcomm Adreno 650 GPU aan boord. Het 6.67-inch AMOLED HDR10+ display heeft een 120 Hz verversingssnelheid.

Ook in dit geval is er een dual-speaker-setup, met een hoofdspeaker aan de onderkant en een secundaire speaker aan de bovenkant van het toestel. Achterop zit een AI triple-camera-setup. Ook hier zit onder andere een 48 MP camera. Selfies maken doe je met de 20 MP camera aan de voorzijde.

De batterij heeft een capaciteit van 4.520 mAh en kan 33W snelladen. Van nul naar honderd procent opladen neemt iets meer dan 50 minuten in beslag. De POCO F3 is verkrijgbaar in drie kleuren: Arctic White, Night Black en Deep Ocean Blue. Ook hier weer twee varianten. Met 6GB+128GB of met 8GB+256GB. Eerstgenoemde is er voor € 349,- en de tweede modelvariant kost € 399,-.

Introductieprijzen

Beide smartphones zijn tijdelijk met een korting verkrijgbaar. De POCO X3 Pro scoor je voor € 199,- en € 249,- via de webshop van het merk en Bol.com op 26 maart. De F3 heeft tevens een speciale introductieprijs op 30 en 31 maart van € 299,- en € 349,- via de webshop van het merk en Belsimpel.