Poco lanceert krachtige en voordelige X3 NFC - Apparata

Poco X3 NFC, het zal vast niet bij iedereen een lampje doen branden. Toch is dit het nieuwste wapenfeit van Xiaomi’s zustermerk Poco.

Goede hardware proppen in een smartphone en dit vervolgens voor een scherpe prijs in de markt zetten. Met deze strategie probeert Poco zijn smartphones aan de man te brengen. In korte tijd is het merk bekend geworden onder fans en liefhebbers. Onder het grote publiek moet het merk nog aan de slag om de naamsbekendheid te vergroten.

Met de nieuwe Poco X3 NFC van Xaomi doet het zustermerk een aardige poging. Poco zegt: een high-end spec telefoon, zonder poespas en dat voor een goede prijs. Klinkt goed, eens even kijken of dat ook zo is. Deze smartphone heeft een Qualcomm Snapdragon 732G processor en een 6.67-inch FHD+ DotDisplay met een ververssnelheid van 120 Hz. Verder hebben ze er een grote batterij van 5.610 mAh in ‘gepropt’. Volgens Poco goed voor een gebruiksduur van twee dagen zonder te laden.

Het toestel ondersteunt 33W-snelladen. Na een halfuur laden zit de batterij voor 62 procent vol. Ook niet onbelangrijk is de aanwezigheid van stereospeakers. Verder heeft de Poco X3 NFC een quad camera, bestaande uit een 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP setup.

Poco X3 NFC prijs en beschikbaarheid

Je kunt de nieuwe Poco X3 NFC kopen met 6GB+64GB of als 6GB+128GB in de kleuren Shadow Gray en Cobalt Blue. Vanaf 10 september is de nieuwe smartphone verkrijgbaar. Het instapmodel kost 229 euro en het topmdoel 269 euro.

De snelle beslisser kan de smartphones nog voordeliger aanschaffen. Van 10 september om 13.00 uur tot en met 14 september om 23.59 uur zijn de smartphones voor speciale early-birdprijzen verkrijgbaar. De 6GB+64GB-variant kost dan 199 euro en de 6GB+128GB-variant 249 euro.