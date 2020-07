Poco M2 Pro – heel veel voor heel weinig

Het is geen flagship killer, maar je krijgt wel behoorlijk aardige specs gezien de vraagprijs. Dit is de Poco M2 Pro.

Poco is een nieuwe koning op het gebied van ‘veel voor weinig’. Het merk is een spin-off van Xiaomi en brengt regelmatig nieuwe toestellen uit. Met vandaag de gloednieuwe Poco M2 Pro. Wat heeft deze telefoon te bieden?

De Poco M2 Pro is een mid-range smartphone met een 6.67-inch 1080p LCD scherm. Verder heeft het toestel een Qualcomm Snapdragon 720G processor en een 16-megapixel selfiecamera. Deze is verwerkt als een kleine notch in het display. Aan de achterkant zitten vier camera’s. Het gaat hier om een 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP setup. Ook is een vingerafdrukscanner verwerkt in het scherm.

Poco heeft een 5.000mAh batterij in de M2 Pro gepropt. Ze leveren de toestel met een 33W snellader. Dit betekent dat de batterij in slechts een halfuurtje al voor 50 procent kan laden. Als veel van deze info je bekend in de oren klinkt dan is dat niet zo vreemd. Feitelijk is de M2 Pro een Redmi Note 9 Pro van Xiaomi in een ander jasje.

De Poco M2 Pro zal in India worden verkocht. Het toestel kost er omgerekend 165,68 euro voor de variant met 4 GB RAM en 64 GB opslag. De duurdere versie met 6 GB RAM en 64 GB opslag kost omgerekend zo’n 177,50 euro. Het topmodel heeft 6 GB RAM en 128 GB opslag. Deze gaat omgerekend 200 euro kosten.