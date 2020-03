‘Pocophone F1 krijgt toch officiële opvolger’

Het lijkt erop dat de Poco X2 niet de opvolger van de F1 was. Wat kunnen we verwachten?





De Pocophone F1 was een van de meest indrukwekkende flagship killers van de afgelopen jaren. Sinds de release van het toestel in maart 2018 wachten we al op een opvolger en het leek erop dat de Pocophone X2 de opvolger van die smartphone was. Dat was daarentegen gewoon een re-branded Xiaomi smartphone. Nu blijkt toch dat er een officiële Pocophone F2 komt, en het wordt geen kopie van een Xiaomi!

Een kleine geschiedenisles: de reeds aangekondigde Xiaomi Redmi K30 Pro is de opvolger van de Xiaomi Redmi K30 4G. Dat was reden voor MySmartPrice om aan te nemen dat dit toestel ge-re-brand zou worden als de Poco F2, in lijn met de Poco X2. Maar dat blijkt niet waar te zijn, aldus de Poco India general manager Chandolu Manmohan tegenover het medium.

De topman stelt dat de K30 Pro niet zal worden omgetoverd tot Poco F2. Dat gezegd hebbende zegt hij niet expliciet dat de K30 Pro niet zal worden ge-re-brand tot een ander Poco-toestel. Het is aannemelijk dat de Poco X2 Pro gebaseerd zal zijn op de K30 Pro, maar dat ontkracht Manmohan ook direct. Wellicht dat het om een volledig nieuw toestel in de Poco-familie gaat?

Hoe dan ook, het ge-abracadabra met namen en merken begint een beetje irritant te worden. Wat veel Pocophone-liefhebbers willen is gewoon een solide F2. De komst van dat toestel is nu zo goed als bevestigd.

De topman zou tegen het medium wel hebben gezegd dat fans niet hoeven te wachten op een Poco F2 van omgerekend $265; ze zouden dan beter de Poco X2 kunnen kopen. Hij zegt hier tussen de regels door dat de Poco F2 duurder gaat zijn dan dat. Wanneer en op welke markt het langverwachte toestel uiteindelijk zal uitkomen is tot dusver nog een raadsel.