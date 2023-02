Point-E AI ontwerpt in 3D

OpenAI is niet alleen bezig met het ontwikkelen van AI-systemen die met tekst of beeld werken. Met Point-E AI kan je ook 3D-ontwerpen maken.

Wat is Point-E AI?

De technologie achter Point-E AI is te vergelijken met de technologie die ook voor ChatGPT en Dall-E wordt gebruikt. Een zogeheten GAN, een generative adverserial network.

Een kat, volgens Point-E

Met dit verschil, dat er uit jouw tekstprompt niet zozeer een tekst, een programma of een afbeelding wordt gegenereerd. Maar een puntenwolk die een driedimensionaal voorwerp voorstelt.

Als deze technologie eenmaal goed functioneert, is het potentieel redelijk groot. Je zou hiermee een driedimensionale wereld kunnen vullen, zonder dat je duizenden ontwerpers hoeft in te huren. Ook kan je apparaten ontwerpen.

Als deze AI echt goed wordt, waarbij waarschijnlijk een koppeling nodig is met symbolische AI, zou je dit kunnen koppelen aan een 3D printer en op die manier de AI zelf instrumenten kunnen laten ontwerpen en bouwen. Dit is dan tegelijkertijd weer gevaarlijk.

Wat kan je met Point-E AI?

De kwaliteit van de ontwerpen van Point-E AI is op dit moment niet erg indrukwekkend. Ik heb verschillende experimenten gedaan met korte prompts, maar het enige herkenbare voorwerp dat ik eruit kreeg was een koffiekopje, of andere simpele alledaagse voorwerpen. Een grappige feature is om niet bestaande lettercombinaties in te voeren. Dan krijg je compleet onherkenbare, alienachtige voorwerpen.

Chicxulub volgens Point-E. In werkelijkheid, de planetoïde die de dino’s uit deed sterven.

Wat betreft is het waarschijnlijk vooral een aardige manier om aan nieuwe productideeën of ideeën voor vormen te komen, als je kunstenaar of grafisch ontwerper bent. Zeg maar, een brainstorm tooltje.

Dat wil niet zeggen dat het product geen potentieel heeft. Waarschijnlijk zal je Point-E met duizenden verschillende, gelabelde, 3D-ontwerpen moeten voeren, ongeveer op de manier zoals ook met de overige OpenAI projecten gebeurd is, om het op een iets hoger niveau te brengen.

Zelf experimenteren

Op de site HuggingFace staat een online versie van Point-E waarmee je gratis kan experimenteren. Deze heb ik gebruikt voor deze voorbeelden.