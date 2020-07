Pokémon case voor iPhone, AirPods, Macbook en meer uitgebracht

Voor de wat oudere fans onder ons zal deze Pokémon case leuke herinneringen oproepen.

Door de jaren heen zijn er nieuwe Pokémon bijgekomen. Ook kregen de Pokémon soms een ietwat ander geanimeerd uiterlijk. Fans van het eerste uur kunnen nog ongetwijfeld voor de geest halen hoe de eerste Pokémon eruit zien. Juist voor die fans komt casemaker CASETiFY in samenwerking met The Pokémon Company met een reeks cases voor je smartphone.

De Pokémon smartphone case is een knipoog naar Pokémon uit de jaren negentig. De eerste serie zal medio augustus verkrijgbaar zijn via de webshop van CASETiFY. Afgebeelde Pokémon zijn onder meer Pikachu, Bulbasaur, Charmander en Squirtle. Het bedrijf speelt wel in op een specifieke groep fans. Je kon 20 jaar geleden Pokémon misschien te gek vinden, maar een groot deel zal zich daar nu toch echt te oud voor voelen.

Accesoires

Het zijn overigens niet alleen cases voor de smartphone van Pokémon. CASETiFY komt met een breed scala aan cases voor tal van producten. Het gaat hier onder meer om hoesjes voor iPhones, AirPods, Apple Watches, iPads, MacBooks, Wireless Chargers, 2-in-1 Grip Stands en meer.

Prijzen beginnen bij 25 dollar. Het bedrijf levert de Pokémon cases over heel de wereld. In het verleden heeft CASETiFY al eens vaker samengewerkt met The Pokémon Company. Een gevalletje wegens succes herhaalt dus.