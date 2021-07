Pokémon GO alweer 5 jaar oud, verdient nog steeds miljarden! - Apparata

Superhit Pokémon GO is alweer vijf jaar oud maar ondanks de leeftijd verdient de game nog steeds miljarden. Hoeveel?!

Pokémon GO is deze week precies vijf jaar oud en dat viert Niantic waarschijnlijk met heel veel kaviaar en luxe champagne. De hit uit 2016 verdiende namelijk als een van de weinige games uit de geschiedenis miljarden. Zelfs toen de wereld letterlijk volledig op slot ging, wist de Pokémon-game spelers te plezieren. Het succes van de mobiele game lijkt ondanks dat alles nog steeds een absolute goudmijn.

Pokémon GO verdient miljarden

Pokémon GO heeft sinds de lancering in 2016 maar liefst 5 miljard dollar binnen geharkt. Het gratis geolocatiespel over het vangen van Pokémon is zo ingericht dat gebruikers echt geld kunnen betalen om in-game items te kopen. Dat blijkt vooral in de Verenigde Staten mateloos populair, zo onderzocht SensorTower.

Van die miljarden werd in Amerika $1,9 miljard uitgegeven, ofwel 36,6% van de totale uitgaven aan de game. Pokémon’s thuisland Japan staat op de tweede plek met 32% terwijl Duitsland op plek drie goed is voor 5,4% van de totale uitgaven aan Incense en Pokéballen.

Niantic’s pareltje verdient dus per jaar ongeveer een miljard dollar, wat in de game-industrie ongekend indrukwekkend is. Grote jongens als GTA Online hadden in 2020 moeite om de miljard aan te tikken. Pokémon GO verdiende $1,3 miljard.