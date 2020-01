Pokémon GO-spelers geven recordbedrag uit in 2019

Spelers gaven in 2019 massaal geld uit aan de free-to-play Pokémon game.





Pokémon is levend en wel. Dat blijkt al uit het gigantische bedrag dat de afgelopen Pokémon-film binnenhaalde. Ook Pokémon GO-ontwikkelaar Niantic is bakken met geld waard. Niet gek, gezien het feit dat spelers massaal geld uitgeven aan die game.

Sterker nog, sinds de release van de game in 2016 hebben spelers nog niet zoveel geld uitgegeven aan Pokémon GO, zo meldt SensorTower. Volgens het statistiekenbureau hadden Pokémon GO-spelers maar liefst 894 miljoen dollar over voor de game. Dat is omgerekend zo’n 800 miljoen euro aan in-game items.

Na de release in 2016 gaven spelers $832 uit in de game. Daarmee is 2019 ondanks de gigantische hype rondom de release het meest succesvolle jaar. In totaal is de game goed voor een omzet van maar liefst 3,1 miljard dollar, verspreid over een miljard downloads.

In principe is Pokémon GO een gratis spel, maar zoals veel game-ontwikkelaars heeft ook Niantic een geniepig free-to-play-systeem doorgevoerd. Hierdoor worden spelers aangemoedigd om echt geld te betalen voor in-game items.

Nu is dat soms ontzettend schappelijk; Overwatch biedt lootboxes aan met cosmetische items. Die deelt Blizzard in-game ontzettend rijkelijk uit, maar die kún je ook met echt geld kopen. Pokémon GO verkeert wat dat betreft op het randje.

Je kunt ontzettend veel voor elkaar krijgen zonder iets te betalen en lekker te wandelen, maar het levelen van Pokémon en het vangen van bijzondere exemplaren wordt op een gegeven moment heel moeilijk. En dan kun je ook altijd nog lappen, wat veel Pokémon GO-spelers klaarblijkelijk graag doen.