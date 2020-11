Pokémon Go update brengt grote veranderingen, dit zijn ze - Apparata

Om het spel fris en fruitig te houden heeft Niantic een paar grote veranderingen voor Pokémon Go op het programma staan met een update.

Misschien heb jij al weken, maanden of zelfs jaren het hoogste behaalde level in Pokémon Go. Dat is 40. Gefeliciteerd, maar voor jou als speler is de uitdaging ver te zoeken. Niantic heeft goed nieuws voor je, want ze plannen een aantal grote veranderingen voor Pokémon Go. Zo gaat onder meer het level cap omhoog met 10 niveaus.

Je kunt straks tot level 50 trainen in Pokémon Go met de update. Eerder behaalde XP na het behalen van level 40 zal meegenomen worden. Je zal echter niet meteen die 50 aantikken. Er komen ook uitdagingen mee om het volgende level te kunnen voltooien. Werk aan de winkel dus!

Een andere grote verandering heeft te maken met de progressie die je behaalt in game. Niantic beseft dat het wat saai kan worden. Daarom krijg je betere beloningen op weg naar level 40 en verder. Je kunt iets extra’s verwachten als je voor het einde van dit jaar level 40 weet te halen. Verder introduceert het bedrijf met deze update een nieuwe generatie Pokémon.

Last but not least is de aankondiging van seizoenen. Net als Fortnite en Call of Duty: Warzone krijgt Pokémon Go te maken met seizoenen na de update. Die wisselen om de drie maanden met nieuwe content voor de game. De update volgt later deze maand.