Pokémon GO verdient nog steeds absurde bakken met geld

Pokémon GO verdient nog steeds recordbrekende bakken met geld. Hoe zou dat komen?

Pokémon GO nam in de zomer van 2016 de hele wereld over. Iedereen speelde de game. Je zou zeggen dat het na 4 jaar wel een beetje afgelopen is. Zeker nu corona ervoor zorgde dat men de eerste paar maanden van dit jaar binnen moest blijven zitten. Maar niets is minder waar. De Pokémon loop-simulator is populairder dan ooit en dat levert Niantic absurd stevige bakken met geld op.

Niantic verbreekt wederom record

Aan het begin van dit jaar schreven we hoe belachelijk veel Pokémon GO in 2019 verdiende. Niet heel gek, gezien de mobiele game in theorie door ruim 13% van de wereldbevolking gespeeld wordt. Toch is het nog lang niet afgelopen met de game van Niantic. Volgens statistiekenbureau SensorTower wist Pokémon GO namelijk in de eerste helft van 2020 al $445 miljoen binnen te halen.

Jazeker, bijna een half miljard dollar in een half jaar tijd. En dat terwijl de gehele wereld in brand staat. Australië begin dit jaar letterlijk, terwijl later een figuurlijke brand uitbrak door corona. En alsof dat nog niet genoeg is, kwamen de BLM protesten ook nog eens om de hoek kijken. Ondanks al deze gigantisch impactvolle gebeurtenissen zagen Pokémon-liefhebbers toch de kans schoon om Pokémon GO te spelen.

Hoezo verdient Pokémon GO nog steeds zoveel geld?

Of zou het juist dankzij al die problemen zijn dat Pokémon GO bakken met geld binnen haalt? Wellicht dat er door corona en de bijbehorende lockdown juist weer meer mensen aan de slag gingen met de game. Sportscholen zijn immers gesloten en mensen vervelen zich. Dan is virtuele Pokémon vangen niet zo’n slecht idee. En het gaat gemakkelijk op 1,5 meter afstand van andere spelers. Daarnaast heeft Niantic het ook gemakkelijker gemaakt om vanuit thuis te spelen.

Tegelijkertijd staat een influx in spelersaantallen niet gelijk aan dat belachelijke bedrag. Een onderliggende reden voor de gigantische verdiensten van Pokémon GO is het monetizen van de game. Niantic krijgt spelers massaal zover om geld uit te geven in de gratis game. Er worden steeds meer opties gegeven voor spelers die hun progressie een beetje sneller willen laten verlopen.

Hoe dan ook, Pokémon GO blijft records verbreken en er lijkt nog geen einde in zicht. Met de zomer volop in gang en de versoepeling van corona-maatregelen in het vooruitzicht zal de game wederom veel spelers aantrekken.