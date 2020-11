Pokémon GO verdient nog steeds bizar veel geld - Apparata

Pokémon GO is echt niet passé, de game is vooralsnog zo populair dat de makers er bizar veel geld mee verdienen.

De zomer van 2016 stond in het teken van Pokémon GO. Lekker naar buiten gaan om deze actieve game te spelen. De hype sneuvelde al binnen een jaar. Maar dat betekent niet dat gamers in de jaren 2018, 2019 en ook 2020 niet meer actief zijn. Integendeel, Pokemon GO is nog altijd zo populair dat de makers er goud geld mee maken.

Volgens de laatste cijfers van SensorTower is Pokémon GO dit jaar alleen al goed voor een opbrengst van een miljard dollar. De uiteindelijke opbrengst van 2020 zal nog een stuk hoger uitvallen, want we hebben nog twee volle maanden te gaan. Daarmee verdienen de makers een stuk meer aan de game in vergelijking met de lancering van vier jaar geleden, terwijl je nog nauwelijks iets hoort over Pokémon GO in het nieuws.

Kijk je naar de korte geschiedenis van Pokémon Go dan valt je mond helemaal open. Niantic wist in de periode van 2016 tot en met het heden maar liefst 4 miljard dollar te verdienen aan de game. Om te zeggen dat het uitbrengen van Pokémon Go een geniaal idee was druk je je nog bescheiden uit. Niets lijkt de game tegen te houden zodat Pokémon Go ook de komende jaren nog gewoon enorm veel geld gaat opleveren voor Niantic en The Pokémon Company.