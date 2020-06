Pokémon Go werkt straks niet meer op deze smartphones

Pokémon Go stopt op een aantal smartphones. Dat betekent dat je de game straks niet meer kunt spelen op de volgende apparaten.

Heb jij een wat oudere smartphone en speel je nog fanatiek Pokémon Go? Dan heeft Niantic helaas slecht nieuws voor je. Het bedrijf achter de ontzettend populaire game heeft bekendgemaakt de ondersteuning voor een aantal oudere smartphones te stoppen.

Een aantal toestellen die met name vòòr 2015 op de markt kwamen werken straks niet meer met het spel. Het is nog maar de vraag of er zoveel mensen getroffen worden door de maatregel. Wie loopt er immers nog rond met een smartphone van minstens vijf jaar oud. De ondersteuning stopt op smartphones die nog draaien op een 32-bit versie van Android. De meeste smartphones van de afgelopen jaren werken met een modernere 64-bit basis van Android.

Niantic heeft een lijst gemaakt met een aantal voorbeelden van 32-bit Android smartphones. Deze smartphones kunnen dus straks niet meer overweg met Pokémon Go. De ondersteuning stopt vanaf augustus van dit jaar. Pokémon Go is zeker niet de enige app die stopt met ondersteunen. Steeds vaker komt het voor dat ontwikkelaars de stekker trekken uit 32-bit Android ondersteuning. Niet zo gek, want het OS en de bijbehorende smartphones raken behoorlijk op leeftijd.

Onder andere deze smartphones werken straks niet meer met Pokémon Go:

• Samsung Galaxy S4, S5, Note 3, J2, J3

• Sony Xperia Z2, Z3

• Motorola Moto G (1st gen), Nexus 6

• LG Fortune, Tribute

• OnePlus One

• HTC One (M8)

• ZTE Overture 3