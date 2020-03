Pokémon GO wordt juist aantrekkelijker door corona

Corona heeft een grote negatieve invloed op de wereld, maar Pokémon GO is zojuist juist een stukje aantrekkelijker geworden.





Pokémon GO is in vele opzichten een lekker spelletje, maar met het hondenweer van de laatste weken gaat men misschien toch iets minden snel naar buiten om virtuele monstertjes te vangen. De maker van de razend populaire en veel geld opbrengende game past namelijk vanwege het coronavirus de game dusdanig aan dat ook zonder al te veel gevaar Pokémon gevangen kunnen worden.

Normaliter moet je natuurlijk naar buiten om Pokémon te vangen voor Pokémon GO. Dat zorgde er in de zomer van 2016 voor dat we massaal over straat liepen. Maar op het moment zijn het weer en het coronavirus duidelijke aanleidingen om even lekker binnen te blijven. Niantic snapt dit wel en neemt de verantwoordelijkheid op zich om spelers zoveel mogelijk binnen te houden.

Recente updates moeten ervoor zorgen dat spelers minder naar buiten hoeven om toch van de game te kunnen genieten. Zo is de radius waarin spelers Pokémon kunnen vangen groter gemaakt, zo vertelt de maker tegen Polygon. Ook kunnen spelers met ontzettend goedkope Incense-packs gemakkelijker Pokémon lokken. Deze tools blijven ook langer actief.

Ondertussen worden de meeste fysieke Pokémon GO evenementen afgezegd. Spelers wordt, afhankelijk van het land, daarnaast natuurlijk aangeraden om gewoon binnen te blijven. Men mag op het moment in principe nog gewoon de straat op, maar een simpel spelletje Pokémon GO is misschien niet reden genoeg om jezelf en anderen eventueel in gevaar te brengen.

Hoe dan ook, Pokémon GO is voorlopig een stuk eenvoudiger en minder fysiek intensief. En als je net als ik een beetje lui bent aangelegd, dan is dat misschien wel een van de enige voordelen van het coronavirus tot nu toe!

Lees ook: Pokémon GO krijgt eindelijk nieuwe vechtfunctie