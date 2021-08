Pokémon kaarten voor 75.000 euro op Marktplaats

De waarde van Pokémon kaarten zijn de afgelopen jaren enorm hard gestegen. Op Marktplaats kun je een set vinden die te koop wordt aangeboden voor 75.000 euro.

Toen je vroeger op het schoolplein Pokémon kaarten aan het ruilen was, had je geen idee wat voor astronomische waarde ze nu hebben. In een onbeschadigde en vrijwel ongebruikte conditie natuurlijk. Kaarten die je vroeger gewoon in je handen had, kunnen nu vele tienduizenden euro’s waard zijn.

Het is afhankelijk hoe zeldzaam een kaart is en wat de conditie is. Ook in Nederland is de handel in Pokémon kaarten big business. Op Marktplaats.nl vonden we een collectie kaarten aangeboden door een particulier. Het is een set met onder andere de Charizard kaart. De set staat te koop voor 75.000 euro.

Of de set ook daadwerkelijk zoveel geld gaat opleveren is nog maar de vraag. Ten eerste is het mogelijk om al vanaf 25.000 euro een bod uit te brengen. Bovendien is Marktplaats een vrij kleine markt voor dit soort niche items. Liefhebbers met diepe zakken moeten maar net hier kijken, maar de internationale markt spreek je er niet echt mee aan. Internationaal is de concurrentie echter groot, tenzij je écht zeldzame kaarten hebt. Maar dan hebben we het toch al over tonnen in euro’s.