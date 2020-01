Pokémon lanceert eigen clouddienst

Dit kun je verwachten.





Het aantal Pokémon Games kun je niet op twee handen tellen. Er zijn er door de jaren heen zoveel uitgebracht voor verschillende platformen. Anno 2020 is Pokémon nog zeker een ding en ook de komende jaren kunnen we de nodige games verwachten.

Het nadeel is dat je op al die verschillende games Pokémon verzamelt. Het is niet zo dat de Pokémon op één plek samen kunnen komen. Daar heeft The Pokémon Company wat op bedacht met Pokémon Home, een nieuwe clouddienst.

Met Pokémon Home worden diverse games samengebracht op één online platform. De dienst werkt met geselecteerde games op de Nintendo Switch, iOS en Android samen. De clouddienst werd al bijna een jaar geleden aangekondigd, maar de daadwerkelijke lancering is over een maand.

Met deze dienst is het straks mogelijk om Pokémon te delen tussen verschillende games op verschillende platformen. Exacte info over de dienst is er nog niet. Met een lancering in februari krijgen we ongetwijfeld in aanloop daarnaartoe meer over te horen.