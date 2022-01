Pokémons afschieten in een spel, het kan!

Screenshot Dragon_GameDev2

Maar mag niet. Nintendo vindt het niet zo leuk dat je Pokémons kan afschieten en spoort de maker van dit spel op. Check toch hier de beelden.

Pokémons, sommige van ons vinden het geweldig. En sommigen haten het intens. Voor die laatste groep is er een leuke game gemaakt. De afgelopen maand heeft Reddit-gebruiker Dragon_GameDev2 gewerkt aan een klein zijproject, waarin hij een Pokémon-spel voorstelt, gebouwd met Unreal Engine, dat je in first-person op een PC speelt.

Pokémons afschieten

De maker had nog brutere ideeën voor zijn spel, maar hij liet eerst even zien wat hij al had gemaakt. Je ziet in enkele video’s van hem spelers in een met Pokémon gevuld landschap, moderne vuurwapens en vrijgelaten om te jagen. Op jawel, Pokémons. Hoewel het voor gevoelige spelers schokkend is om een heel magazijn van je geweer leeg te schieten op die lieve kleine Pokémons, kregen de filmpjes veel views. Misschien helpen de bloedeffecten hierbij.

Nintendo ‘not amused’

In tegenstelling tot veel andere grote internationale bedrijven lijkt Nintendo absoluut niet bereid onderscheid te maken tussen commerciële projecten die inbreuk maken op hun auteursrechten. Of door fans gemaakt games dat gratis is en gemaakt is voor de lol. Dat laatste lijkt hier het geval te zijn.

De filmpjes werden geplaatst op YouTube en Reddit. Nintendo is niet echt gecharmeerd van het project en reageert zoals we verwachten. Ze hebben namelijk de meeste filmpjes laten verwijderen. Zelfs bij tweets die de clips benadrukken, zijn de beelden verwijderd. Een van de weinige plaatsen waar je de game nog in actie kunt zien – tenminste waar Dragon_GameDev2 het zelf heeft geüpload – is op Reddit. Het blijft de vraag hoe lang deze nog online blijven, gezien de invloed van Nintendo.