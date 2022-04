Polder is een hartstikke Nederlandse e-bike

Heel veel personalisatie en een oké prijs. Dat is de Polder van Mokumono in een notendop.

Er valt steeds meer te kiezen in de wereld van e-bikes. Dat is maar goed ook, want zo kun jij een betere keuze maken. Het Nederlandse e-bike merk Mokumono heeft vandaag de Polder gelanceerd. Een op en top elektrische fiets zonder poespas. Met heel veel personalisatie mogelijkheden als het gaat om de kleur.

De fiets is niet alleen Nederlands. Het is sowieso een Europees ding. 90 procent van de onderdelen zijn namelijk van Europese komaf. Voor Mokumono is dit nu de derde e-bike die ze lanceren. Eerder waren daar al de Delta en Delta C. In vergelijking met die eerdere modellen is de Polder echt heel anders. De Polder is namelijk een modulaire fiets. Niet uniek, maar je ziet het niet heel erg vaak.

De batterij van de Mokumono Polder is geïntegreerd in het frame. Wat wel fijn is aan dit model is dat je de accu ook kan vervangen voor een batterij van een derde partij. Je bent dus niet verplicht merkgebonden. Het idee daarachter is dat de fiets tientallen jaren meekan en dat je de versleten batterij tussendoor kan vervangen. Over het frame gesproken. Deze tweewieler is zo ontworpen dat mensen met een lengte van 1.65 meter tot 1.95 meter op het ding kunnen rijden.

Je kunt de Mokumono Polder in twee varianten krijgen. Met een 360Wh batterij en een 540Wh batterij. Eerstgenoemde heeft een opgegeven rijbereik van 80 kilometer. De tweede een opgegeven rijbereik van maximaal 120 kilometer.

Ook de techliefhebber kan zijn hart ophalen met dit model. De fiets zet je aan door middel van Bluetooth. En je kunt je smartphone via de geïntegreerde USB-poorten opladen.

Terugkomende op de personalisatie. De Mokumono Polder is te bestellen in 40 verschillende kleuren. De introductieprijs ligt op € 2.590. Vanaf september is de e-bike verkrijgbaar.