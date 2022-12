PolitePost tovert zelfs de grofste tekst om in een nette mail

Er zijn van die mensen, die zelfs van het open riool dat internet af en toe is, een beschaafde tuin kunnen maken. Zoals Anson Lai met PolitePost.

Ben jij één van die mensen, die elke keer nadat ze op Send hebben gedrukt, zich achteraf schamen voor hun taalgebruik? Dan ga jij waarschijnlijk erg blij worden van PolitePost.

Hobbyprogrammeur Anson Lai knutselde met behulp van een koppeling met GPT-3 en een eenvoudige HTML frontend deze uitermate gebruiksvriendelijke app PolitePost in elkaar, waarmee kleine wonderen zijn te verrichten. Je voert een ruwe tekst in en de backend retourneert een keurig nette mail, waarmee je een stuk betere indruk maakt op een klant, een vriend of je collega.

Simpele bestelling met PolitePost

We geven hier enkele voorbeelden. Het eerste voorbeeld is een bestelling van eieren bij een leverancier.

Deze tekst van PolitePost kan je zo overnemen in je mail client en op verzenden drukken. Niet verkeerd natuurlijk, maar laten we het systeem wat zwaarder op de proef stellen. Bijvoorbeeld met een ongegeneerde scheldkanonnade op een vervelende buurman. Per slot van rekening, het moet bestendig zijn tegen Nederlandse omgangsvormen.

Boze brief aan de buurman

Hier wreekt zich de wat karige dataset van Nederlandstalige teksten binnen GPT-3. Er waren twee pogingen met PolitePost nodig om deze tekst te genereren. Pas bij de tweede poging en de toevoeging van “In het Nederlands:”aan het begin, komt er een goede tekst uit. Waarschijnlijk ook omdat Lai waarschijnlijk de AI geprimed heeft met Engelstalige tekst, gaat het in het Nederlands wat minder soepel.

Ranzige tweets van politici door de mangel

Uiteraard is het een doodzonde om over politiek te beginnen, maar ik kon toch de verleiding niet weerstaan om van enkele politici die een naam hoog te houden hebben op het gebied van grove taal, wat tweets door dit filter te halen.

Opmerkelijk. De AI herschrijft de tweet van Wilders als excuus van Rutte. Waarschijnlijk drijft de nogal felle, dwingende toon van de tweet van Wilders de AI tot deze weging. Dit is een emergent verschijnsel, in gewone mensentaal: een spontaan ontstaand effect.

Dit is zeer verrassend en onverwacht. Zou een soortgelijk effect ook op mensen werken, vraag je je dan af. Af en toe zie je weleens mailtjes over “hypnotisch schrijven” voorbij komen. Zou het effect daarvan op een vergelijkbaar mechanisme berusten? Zou je de hypnotische kracht van een tekst op die manier kunnen testen? Om het politieke speelveld een beetje gelijk te trekken, een uithaal van D66’er Tjeerd de Groot.

Hier slaat de AI de plank behoorlijk mis, waarschijnlijk omdat de Boer Burger Beweging in 2019, toen de laatste teksten aan GPT-3 toe werden gevoegd, nog niet bestond. Daardoor worden de boeren als daders aangewezen, waar De Groot ze als slachtoffers van misleiding door BBB wil neerzetten.

Conclusie PolitePost

Voor eenvoudige e-mails is dit een geweldige tool en voor e-mails die over dingen gaan die voor 2019 al bestonden. Voor teksten met een hoog abstractieniveau is het misschien wat minder geschikt. En lees altijd de tekst voor je die verstuurt. Maar afgezien daarvan is het een tooltje waar je wel eens erg veel plezier van kan hebben.

Wil je Anson Lai steunen met een kleine bijdrage van bijvoorbeeld €2 of €10? Dan kan dat via de donatiepagina. API Requests via OpenAI zijn namelijk niet gratis.