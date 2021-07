Politici de sjaak. Deze bot checkt hoeveel tijd ze naar hun telefoon kijken - Apparata

Afbeelding via Deppooter

Een bot checkt hoeveel tijd politici naar hun telefoon kijken tijdens belangrijke vergaderingen. Confronterend!

Een veel gehoorde klacht van burgers is dat politici nogal ongeïnteresseerd overkomen als ze in de Tweede Kamer bij een debat constant op hun smartphone zitten te kijken. Als een college- Kamerlid zijn of haar inbreng geeft, zitten veel andere te staren op een schermpje. Maar hoe vaak doen ze dat eigenlijk? Daar is nu een AI– bot voor.

Politici en op telefoons kijken

Iedereen kijkt regelmatig op zijn telefoon. Politici zijn ook mensen, dus zij doen dit ook. Maar zij zitten bij belangrijke debatten en zijn altijd in beeld. Niet handig als je dan heel de tijd op je telefoon zit te kijken. Nederland is daar niet uniek in. Ook in België zijn politici snel afgeleid.

Dries Depooter is daarom met een ‘oplossing’ gekomen. Het heet “The Flemish Scrollers”. Zijn software die gezichtsherkenning gebruikt om automatisch politici in de Vlaamse provincie België te bellen, die worden afgeleid door hun telefoon wanneer het parlement in vergadering is. Het project is tot stand gekomen twee jaar nadat de Vlaamse minister-president Jan Jambon publieke verontwaardiging veroorzaakte na het spelen van Angry Birds tijdens een beleidsdiscussie! Ja, hij deed dit echt.

🔥NEW PROJECT🔥

'The Flemish Scrollers' is software automatically tagging distracted Belgian politician when they use their phone on the daily livestreams. This with the help of AI. Results are posted on Twitter @FlemishScroller and IG TheFlemishScrollershttps://t.co/9Hg0Qz8TnJ pic.twitter.com/kwzcn2DjfB — Dries Depoorter (@driesdepoorter) July 5, 2021

Herkenning

Het ontwikkelde systeem dat maandag werd gelanceerd, volgt dagelijkse livestreams van regeringsvergaderingen op YouTube om te beoordelen hoe lang een vertegenwoordiger op zijn telefoon heeft gekeken ten opzichte van de lopende vergadering. Het systeem plaatst dan ook gelijk een clip op social media: Instagram @TheFlemishScrollers en Twitter @FlemishScroller. De boodschap die daarbij gegeven wordt aan de volksvertegenwoordiger: ‘blijf gefocust!.’

Het systeem kan natuurlijk niet controleren wat de politici aan het doen zijn op hun telefoons. Misschien is het wel voor het debat en zoekt degene iets op. Dat kan natuurlijk ook. Blijft wel een feit dat dit een confronterende bot is. Het is onbekend of het systeem ook in Nederland ingezet kan worden.