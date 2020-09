Politie op zoek naar man die met jetpack over LA vliegt - Apparata

GTA kwam even tot leven met een jetpack in Los Santos, eh we bedoelen natuurlijk Los Angeles.

Hoppa, cheatcode invoeren in GTA en vliegen met je jetpack. Althans, zo werkt het uiteraard niet in de echte wereld. Geen cheatcode, maar wél een jetpack in Los Angeles gisteravond (lokale tijd). Een nog onbekende persoon vloog met een jetpack op een hoogte van een kilometer in de richting van Los Angeles International Airport (LAX).

De persoon had geen contact met de verkeerstoren en deed dus zomaar wat. Piloten in vliegtuigen hadden de man gezien en de verkeerstoren ingelicht. Net als dat je niet zomaar met drones overal mag vliegen, mag je ook niet met een jetpack het luchtruim vrijblijvend verkennen. Meerdere piloten in vliegtuigen maakten melding van het toch wel heel bijzondere feit.

De Amerikanen nemen de zaak hoog op. Niet alleen de politie, maar zelfs de FBI is ingeschakeld om uit te zoeken wie deze persoon is geweest. Ook de Federal Aviation Administration (FAA) bemoeit zich met de zaak. Zelfs voor Amerikaanse begrippen is dit een ongewoon iets. Het is afwachten of ze de jetpack-meneer gaan vinden, of dat de persoon zichzelf gaat melden bij de politie. Ondertussen is het wereldnieuws. (via NYTimes)