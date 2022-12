Politie San Francisco wil killer robots inzetten

Zo zien de killer robots er -nog- niet uit. Bron: AI

De politie van San Francisco overweegt om killer robots in te zetten, die verdachten kunnen doodschieten. Hasta la vista, baby?

Killer robots to the rescue?

In het voorstel van de politie van de Californische stad, krijgen zij de bevoegdheid om een vanaf een afstand bestuurbare robot te gebruiken. Hiermee kan op vuurgevaarlijke verdachten worden geschoten. Deze killer robots zouden alleen ingezet worden in situaties waarin het leven van politieambtenaren gevaar loopt.

Het voordeel van een op afstand bestuurbare robot, is dat deze op plekken kan komen waar mensen niet kunnen komen. Ook verminderen ze het gevaar voor politieagenten en maken ze de kans op vuurwapengebruik uit noodweer een stuk kleiner.

Wild west taferelen

In onderstaand filmpje kan je de LANIUS robot van het Israëlische Elbit Systems in actie zien. Hoewel dit model vooral militaire toepassingen heeft, zullen politiediensten waarschijnlijk likkebaardend naar dit model kijken.

Burgerrechtadvocaten maken zich zorgen over deze ontwikkeling. Zij zijn bang dat dit uit gaat lopen op wildwesttaferelen, waarbij agenten lukraak verdachten zullen neerschieten zonder dat daarbij een rechter te pas komt. Inderdaad heeft de Amerikaanse politie een naam hoog te houden, wat betreft gewelddadig optreden.

Zwaarbewapende criminelen een groot probleem in de VS

Wapenbezit is wijdverbreid in de Verenigde Staten en alhoewel het in de deelstaat Californië verboden is om wapens te dragen, is het natuurlijk een fluitje van een cent om schietijzers uit een schietgrage buurstaat als Nevada te importeren.

Dat betekent dat voor politieagenten altijd een hachelijke zaak is om verdachten te arresteren. De kans is dan groot dat ze met een automatisch vuurwapen worden beschoten. Waarschijnlijk verklaart dit waarom het politiekorps van San Francisco een grote behoefte heeft aan controversiële middelen als killer robots.

Op dit moment gebruikt het politiekorps van San Francisco 17 robots, alle voor niet-gewelddadige doeleinden. Dinsdag 6 december 2022 komt het voorstel in stemming.