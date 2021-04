Politie trekt de stekker uit Amber Alerts - Apparata

Amber Alert is goed geïntegreerd in Nederland. De politie wil nu echter van het systeem af.

Helaas is het nodig om een alarmeringssysteem te hebben voor vermiste kinderen. De vermissing van een kind komt vaker voor dan dat we denken. Een dergelijk systeem helpt om snel veel mensen te bereiken en zodoende tips te ontvangen over waar het kind mogelijk is. In Nederland hebben wij hiervoor Amber Alert.

Amber Alert

Sinds 2008 bestaat Amber Alert en dit systeem is opgezet naar een vergelijkbaar concept in Amerika. Daar gebruiken ze een soortgelijk systeem met dezelfde naam. Sindsdien is Amber Alert een begrip geworden in Nederland. ICT– bedrijf Netpresenter heeft in samenwerking met de politie het systeem ontwikkeld. Het werkt niet onverdienstelijk, want er zijn wereldwijd 1040 meldingen via Amber Alert gedaan. 94% van de vermissingsgevallen zijn vervolgens opgelost. Je zou dus wel kunnen stellen dat het systeem een doorslaand succes is.

Afbeelding via Amber Alers

Integratie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie willen een meer samenhangend systeem om mensen te kunnen alarmeren. Zij denken dat dit beter kan via Burgernet. Via dit systeem zouden alarmeringen efficiënter en goedkoper kunnen verlopen. Tevens is het dan één systeem, dat de herkenbaarheid vergroot. De politie geeft aan de kwaliteit en functionaliteit hetzelfde blijft, of zelfs beter kan worden.

Ontwikkelaar woest

Overheden en ICT- projecten, dat is geen goede combinatie. Waarom een goed werkend systeem weg doen en dat vervolgens integreren met een nog relatief onbekend Burgernet? Dat is een goede vraag en die stelt de ontwikkelaar ook.

De politie doet alsof we twee keer per jaar wat sms’jes versturen Aldus de ontwikkelaar

Frank Hoen, medeoprichter van Amber Alert is ‘not amused’. Hij zegt dat de opsporing in gevaar komt en dat Burgernet niet wordt geassocieerd met kindervermissingen. Ook kan Burgernet niet over de grens ingezet worden, terwijl dit cruciaal is.

Hoen: ‘De politie doet alsof we twee keer per jaar wat sms’jes versturen, maar we zijn het hele jaar aan het werk om het Amber Alert-systeem verder te verbeteren.’ Hij vertelt dat de vermissingsberichten worden getoond op treinstations, benzinestations, buitenschermen, pinautomaten, websites, in supermarkten, taxi’s en luchthavens. ‘Daar hebben we jaren aan gebouwd en dat wil de politie allemaal, integraal, kapot maken.’