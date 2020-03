Je kunt weer gratis films en series kijken.





De illegale streamingdienst Popcorn Time is terug van weggeweest. De dienst lijkt op Netflix, met één groot verschil. Het is namelijk gratis. Daar staat tegenover dat de streamingdienst illegaal is. De aangeboden films en series op de dienst worden via Torrents binnen gevist.

Popcorn Time was de afgelopen jaren uit de lucht. Dit naar aanleiding van juridische stappen die werden ondernomen. Diverse keren ging Popcorn Time weer live, maar al gauw ging de dienst ook weer offline.

Nu is Popcorn Time sinds jaren weer terug. De makers zeggen dat het nog een beta betreft. Ze noemen het Corona Version 0.4. Een knipoog naar het coronavirus dat als een pandemie rondgaat. Door het coronavirus zitten veel mensen noodgedwongen thuis. Grote kans dat Popcorn Time daardoor veel gebruikt gaat worden.

Door het enorme aanbod aan films en series bij diverse streamingdiensten hebben services als Popcorn Time bestaansrecht gekregen. Mensen willen betalen voor één of twee diensten, maar drie of vier is te veel. Let wel: het gebruik van Popcorn Time is geheel op eigen risico.