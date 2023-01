Populariteit e-bike onder jongeren neemt toe

Hoeveel jongeren er gebruik maken van de elektrische fiets, is niet te zeggen. Wel is het duidelijk dat het aantal kinder- en jeugdfietsen die worden verkocht, een flink stuk lager is. Niet alleen de fietsen, ook het aantal verkochte brommers, scooters en snorfietsen daalt. Wat voor de één een gezond alternatief is voor de brommer of scooter, is het voor de ander minder gezond.

Jongeren met een leeftijd van 12 tot 16 jaar bewegen te weinig. Binnen deze leeftijdscategorie beweegt 33,5% volgens de richtlijn. Bewegen is belangrijk. Aandoeningen zoals hart- en vaatziektes, diabetes en depressiviteit worden met bewegen voorkomen. Daarnaast is er nog het roekeloze rijgedrag onder de jongeren met de elektrische fiets. Het aantal slachtoffers die ernstig letsel opliepen tijdens een fietstocht met de e-bike steeg van 4% in 2016, naar 22 procent in 2022. Is de populariteit van de e-bike een zorg?

Toename van het aantal ongelukken met de elektrische fiets

Steeds vaker zijn jongeren die gebruik maken van een e-bike betrokken bij een verkeersongeluk, met ernstig letsel tot gevolg. De toename van het aantal cijfers is goed te verklaren: hoe meer jongeren een e-bike aanschaffen, hoe meer jongeren er betrokken raken bij een ongeluk. Tot dusver lijkt de e-bike nog geen zorg te zijn. Ook de politiek denkt hier hetzelfde over. Er is nog geen voorstel gedaan om een minimumleeftijd in te voeren voor het gebruik van een elektrische fiets.

Het is goed om te weten dat je zelf veel kunt doen om je veiligheid onderweg te vergroten. De belangrijkste maatregelen lees je hieronder.

Vermijd steppend wegfietsen

Op een elektrische fiets kan steppend wegfietsen als gevolg hebben dat je fiets sneller gaat dan jijzelf. Stap dus eerst op en zet vervolgens een been aan de linkerkant en aan de rechterkant, neem plaats op je zadel en fiets erna weg.

Pas snelheid aan de omstandigheden

Met een e-bike is het mogelijk dat je snelheden behaald tot 25 kilometer per uur. Dat dit kan, betekent niet dat je daadwerkelijk dit tempo aan moet houden. Kijk goed naar het wegdek, hoeveelheid bochten en het verkeer om je heen.

Zorg dat je goed te zien bent

Zorg dat je zelf goed zicht hebt bij onverlichte wegen of paden. Daarnaast is het belangrijk dat andere weggebruikers jou ook goed kunnen zien. Hoe je dit doet? Zorg ervoor dat je altijd verlichting bij je hebt. Vind je lampen op batterij onhandig? Kijk dan eens naar de verlichting op oplaadbare accu.

Mate van duurzaamheid afhankelijk van vervangingseffect

Jongeren en jong werkende mensen schaffen steeds vaker een elektrische fiets aan. Bij een deel wordt de e-bike gekozen als vervanging voor auto of ritten met het openbaar vervoer. In dit geval is de elektrische fiets inderdaad duurzaam te noemen. Vervangen jongeren de elektrische fiets voor de normale fiets? Dan is de e-bike minder duurzaam te noemen.

Favoriete elektrische fiets voor jongeren

Uit onderzoek is gebleken dat het vooral de e-bikes zijn voor recreatief gebruik en woon-werkverkeer die het goed doen onder de jongeren. Wil je een elektrische fiets aanschaffen? Bekijk hier onze #1 elektrische stadsfiets voor jongeren.

Cortina E-U1 N7 2023

De Cortina E-U1 N7 2023 is een elektrische fiets waarmee je comfortabel afstanden aflegt naar je werk of naar school. Er is zowel een dames als heren variant te verkrijgen, voor een aanschafprijs van 1.609 euro. Deze Cortina e-bike beschikt over een voorwielmotor van het merk Bafang. De locatie van de motor maakt dat het gewicht op de fiets goed wordt verdeeld en je extra stabiel bent.