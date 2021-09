Populariteit NFT’s explodeert met 426%

Er is een gigantische stijging zichtbaar in de populariteit van NFT’s en dat heeft ongetwijfeld één reden: geld.

De laatste tijd worden er regelmatig ogenschijnlijk nietszeggende digitale objecten voor gigantische bedragen verkocht. Neem bijvoorbeeld deze collectie van CryptoPunks die voor bijna €17 miljoen onder de hamer gingen. Hoezo kunnen enkele pixels zoveel geld opbrengen? NFT’s zijn het fundament van deze gigantische nieuwe hype, zo blijkt uit onderzoek.

Populariteit NFT’s rijst de pan uit

Binnen een maand tijd explodeerde het aantal mensen dat het internet afstruinde op zoek naar een manier om een NFT te kopen. Uit onderzoek van BlockChainCentre blijkt dat mensen in de maand augustus 426% vaker de zoekterm ‘how to buy NFT’ opzochten op Google. Via Google Trends is een duidelijke trend te zien. Nog nooit eerder was het concept zo populair als nu.

Ondanks de concrete percentages is daarentegen nog steeds niet bekend hoeveel mensen in NFT geïnteresseerd zijn. Google Trends toont immers een percentuele stijging ten opzichte van het afgelopen hoogtepunt in een gegeven periode. Geen exacte hoeveelheiden.

Wat de exacte cijfers dan ook zijn, velen zullen ongetwijfeld recente succesverhalen voorbij hebben zien komen. In augustus verdiende een jongen van 12 jaar eventjes ruim €330.000 met enkele simpele plaatjes van walvissen. Dat zijn NFT’s in een notendop; ogenschijnlijk simpele digitale objecten die voor ongekende bedragen worden verkocht.

Wat is een NFT?

Dat heeft alles met het concept achter de technologie te maken. Iedereen met een PC weet dat alles te kopiëren is op het internet. Als het eenmaal online staat, dan is het niet meer van jou. NFT’s, kort voor non-fungible tokens, hebben daar een oplossing voor. Door middel van dezelfde technologie als die achter alle cryptocurrency kunnen ook digitale objecten als ‘echt’ bestempeld worden.

Zie het als een digitale handtekening op een digitaal schilderij. Iedereen kan het schilderij kopiëren, daar is weinig tegen te doen. Maar slecht één iemand kan het originele schilderij mét erkenning van de maker in handen hebben. Dat is een NFT. En dat is gelijk de reden waarom veel mensen non-fungible tokens willen aanschaffen; je zou er zomaar rijk mee kunnen worden!